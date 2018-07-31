5 офисных приборов, которыми можно управлять с Android

В современном мире смартфон творит маленькие технологические чудеса: еще недавно впечатляла возможность просмотреть на телефоне почту, а сегодня он уже умеет руководить некоторыми приборами. Предлагаем подборку идей, как смартфон на базе Андроид может облегчить работу в офисе.

Копировальная техника

Цветные МФУ, управляемые со смартфона, экономят время и берегут нервную систему впечатлительных людей. Предположим, вам необходимо распечатать веб-страницу из браузера в мобильном. Раньше для этого требовалось сохранить ссылку, открыть ее на компьютере, подключенном к принтеру, и только затем отправить на печать. Теперь процесс сократился до пары кликов в самом смартфоне. Можно также распечатать документы или изображения из памяти телефона.

Кондиционеры

Наверняка многие сталкивались с дискомфортным микроклиматом в начале рабочего дня: требуется время, чтобы кондиционер довел температуру в помещении до оптимальной. Теперь эта проблема решена. Собираясь в офис, сотрудник может задать нужные параметры со смартфона, и к его приезду в кабинете установится благоприятный режим. Кроме того, больше не надо беспокоиться о том, что вы оставили включенным кондиционер и уже ушли с работы: благодаря андроид-приложению это можно проверить и при необходимости отключить прибор дистанционно.

Сетевые фильтры

Это умное приспособление позволяет издалека выключить любую офисную технику, просто прекратив подачу к ней электричества. Для самых забывчивых даже предусмотрена возможность запрограммировать отключение в определенное время — например, в конце рабочего дня. Бонусом идет еще одна опция: контроль за расходом электроэнергии. Андроид-приложение выдаст полную детализованную картину его потребления — что, возможно, подскажет пути для экономии.

Компьютеры

Существует несколько программ для полного удаленного администрирования. Иными словами, связав свой офисный компьютер со смартфоном, вы сможете на расстоянии выполнять все те же действия, как если бы находились на рабочем месте. Разумеется, это менее удобно — в первую очередь из-за разницы размеров компьютерного монитора и дисплея телефона, но для решения экстренных задач такая возможность становится настоящей находкой.

Камеры наблюдения

Один из способов защитить офис от недоброжелателей — это разместить миниатюрные Wi-Fi-камеры, а на смартфон установить приложение для связи с ними. Камеры умеют записывать видео со звуком даже в полной темноте — в инфракрасном излучении. Записи сохраняются на облачном сервисе, так что злоумышленник не доберется до отснятого материала, даже уничтожив прибор. Камеры реагируют на движение или звук: получив оповещение об этом, вы можете моментально включить прямую трансляцию из офиса на экране своего смартфона.

С каждым годом Андроид взваливает на себя всё больше наших забот — в быту, на отдыхе и на работе. Следим за обновлениями дальше — скучно точно не будет!