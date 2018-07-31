Ещё
«Билайн»: каждая 24-ая покупка смартфона — это выбор в пользу камерофона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Билайн»: каждая 24-ая покупка смартфона — это выбор в пользу камерофона 

АиФ Казань 31 июля 2018
Фото: АиФ Казань
Июль по праву является одним из самых фотогеничных месяцев года: медиана лета завораживает буйством и сочностью красок, готовых составить неповторимый сюжет любой фотографии. Можно ли считать совпадением, что день фотографа во всем мире празднуется именно в июле? Корни этого праздника уходят далеко на тысячелетия назад, а сама профессия фотографа впервые была упомянута только в 1839 году, когда Луи Дагер на собрании Академии наук в Париже представил новейший способ фиксации изображений.
Долгое время процесс создания снимков оставался трудоемким, а фотосъемка — дорогим удовольствием и значительным событием в жизни, к которому готовились заранее. При этом никто не рассматривал фотографию как творческий процесс. Это была настоящая работа. Сегодня же почувствовать себя профессиональным фотографом может абсолютно каждый обладатель смартфона с хорошей камерой или камерофона, как еще называют такие гаджеты. Казанские блогеры делятся своими лайфхаками, как сделать с помощью смартфона фото, достойное выставки или, как минимум, почетного места в коллекции снимков.
«Я профессиональный фотограф и мой фотоаппарат достаточно тяжелый. Пару раз я брала его в путешествия и поняла, что надо искать альтернативу. Таким вариантом стал смартфон с хорошей камерой. Чаще всего на телефон я снимаю закаты и рассветы. Кадры с солнечным светом золотистого оттенка часто радуют своей красотой моих подписчиков», рассказывает Диана Гарипова, фотограф и основатель семейной фотостудии «Клюква». Inst. @diana_garipova
Ильгиз Гибадуллин, территориальный управляющий «Билайн» в Казани: «Производители смартфонов при разработке девайсов особое внимание уделяют такому пункту, как удобство пользования смартфоном в качестве фотокамеры. В линейке каждого бренда в любом ценовом сегменте можно найти гаджет с хорошей камерой, но к флагманским моделям камерофонов сегодня можно отнести следующие Apple 8, Apple X, Samsung S9 и S9+, а также Huawei P20. Данные смартфоны обладают двойными камерами высокого разрешения с оптическими стабилизациями — это лишает фотоснимки нежелательного цифрового шума. Камерофоны дополнены большим объемом встроенной памяти, существенно упрощающим хранение большого числа снимков на устройстве, а также емкими аккумуляторами, что немаловажно при продолжительной съемке в местах, где подзарядка гаджета будет затруднительна».
По данным «Билайн», каждая 24-ая покупка смартфона в салонах оператора связи в Казани — это выбор в пользу камерофона. Примечательно, что именно Казань занимает третье место по количеству продаж Samsung S9, Samsung S9+ и Huawei P20 в офисах Билайн на всей территории России — что, безусловно, неудивительно, ведь в Казани постоянно проходят различные музыкальные фестивали и спортивные события, открывается все больше парков и скверов, появляются новые маршруты для прогулок. В то же время купить качественный камерофон в Казани стало гораздо проще: «Билайн» значительно увеличил сеть своих розничных салонов, удобно расположив их на территории города, и регулярно предлагает казанцам выгодные акции на покупку гаджета и возможностью trade-in. Так, например, ряд моделей смартфонов Huawei можно купить в рассрочку без первого взноса, получив при этом от трёх до шести месяцев связи на тарифных планах «ВСЁмоё2» и «ВСЁмоё3»1. Всем участникам программы trade-in помимо скидки на стоимость выкупа, «Билайн» предоставляет дополнительное снижение цены в размере 5 тысяч рублей на покупку iPhone 8/8 Plus или iPhone X2 и в размере 10 тысяч на покупку Samsung Galaxy S9/S9 Plus3.
1. Срок акции с 25 июня по 05 августа. Подробные условия акции https://kazan.beeline.ru/customers/products/mobile/bonus/details/smartfoni-huawei-s-paketom-uslug/
2. Предложение действует с 15 марта 2018 г. Подробные условия акции https://kazan.beeline.ru/customers/products/mobile/bonus/details/new-iphone-po-programme-trade-in/
3. Подробные условия акции https://kazan.beeline.ru/customers/products/mobile/bonus/details/obmenyayte-svoy-smartphon-na-noviy-i-poluchite-skidku/
На правах рекламы
АиФ Казань: последние новости
7-летний мальчик из РТ провалился в Сочи в ливнёвку и его унесло в море АСВ продлило срок расчетов с кредиторами ТФБ и ИнтехБанка В поле в Осиново появилась фраза «Нет МСЗ»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин сорвал наступление на Донбасс1035
Петросян: гора с плеч свалилась207
В США похоронили «Армату»395
Сын известного бизнесмена покончил с собой427
Японию возмутили российские истребители на Курилах16
Новости партнеров
Видео
00:39
По стопам Волочковой: Собчак села на шпагат на яхте
Шоу-бизнес
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
00:28
Один из лидеров «русской мафии» попался
Криминал Происшествия
02:16
Появилось фото гибели авианосца США
Армия Оружие
04:07
Трамп предупредил об угрозе войны
В мире США
00:41
Герой боевиков: для чего Сигал нужен МИДу
В мире Статьи
00:41
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком
Происшествия Общество
00:58
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
Шоу-бизнес
00:26
В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли
Катастрофы Происшествия
00:38
Петросян: гора с плеч свалилась
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение