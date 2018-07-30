Когда лучше и выгоднее продавать свой смартфон

Новые интересные флагманские смартфоны выходят каждый год. Разумеется, многие не готовы менять смартфон ежегодно. Такое желание тоже появляется не у всех. Но если вам нравится ходить с самым современным смартфоном, а ваши желания совпадают с возможностями, в таком случае, будет полезно узнать самое выгодное время для продажи своего устройства.

На самом деле, ответ очень прост. Чем быстрее вы продадите свой смартфон, тем выгоднее вы сможете его продать. Самый выгодный день для продажи вашего смартфона — это день его покупки. Конечно, вы купили смартфон не для этого. Найдем более подходящие варианты.

Вы хотите добиться максимальной выгоды и у вас есть запасной смартфон

Предположим, что вы готовы подождать какое-то время, используя не самый современный гаджет. В таком случае, вам стоит рассмотреть возможность продажи своего устройства за несколько недель или даже месяцев до выхода нового. Не секрет, что после выхода Galaxy Note 9 модель Galaxy Note 8 упадет в цене. Ваша задача — продать свой Galaxy Note 8 до того, как новое устройство подешевеет в магазинах. Оно может дешеветь на протяжении всего года, но самый значительный спад ожидается сразу после поступления новой модели в продажу.

У вас нет запасного смартфона и вы хотите новое устройство сразу

Если вы не готовы ждать, в таком случае стоит менять смартфон сразу после выхода новой модели. Можете просмотреть предложения магазинов на обмен, либо приобрести новый смартфон в день продажи старого. Можно и продать старый смартфон в день покупки нового, если вы располагаете свободными средствами. Задача в том, чтобы сделать это как можно быстрее после поступления новинки в продажу. Это будет не так выгодно, как продать свое устройства до выхода нового, но вам не придется ждать выхода и использовать подменное устройство.