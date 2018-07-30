Смартфон Meizu 16 протестирован в популярном бенчмарке

Флагманский смартфон Meizu 16 сегодня засветился в базе данных популярного и авторитетного бенчмарка GeekBench, в котором продемонстрировал свои возможности, вернее, возможности своего центрального процессора. Аппарат набрал достаточно много баллов, однако до основных конкурентов он по каким-то причинам немного не дотягивает.