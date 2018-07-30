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Смартфон Meizu 16 протестирован в популярном бенчмарке
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Смартфон Meizu 16 протестирован в популярном бенчмарке 

MDDevice 30 июля 2018
Фото: MDDevice
Флагманский смартфон Meizu 16 сегодня засветился в базе данных популярного и авторитетного бенчмарка GeekBench, в котором продемонстрировал свои возможности, вернее, возможности своего центрального процессора. Аппарат набрал достаточно много баллов, однако до основных конкурентов он по каким-то причинам немного не дотягивает.
В одноядерном режиме у 16 получилось набрать 2289 баллов, тогда как в многоядерном он получил 8865 баллов. Результат отличный, тут ничего не скажешь, и это заслуга топового процессора Qualcomm 845. И вот тут возникает небольшой диссонанс: еще вчера данный CPU входил в состав старшей модели Meizu 16 Plus, тогда как обычный Meizu 16 работал на Qualcomm 710 — заметно более медленном процессоре. Так что тут одно из двух: ошибка либо в GeekBench, либо в ранее предоставленных сведениях. Протестированному смартфону также приписывается наличие экрана Full HD+ с диагональю 6 дюймов, сразу 8 Гб оперативной памяти, ОС Flyme OS 7.5 поверх Android 8.1 Oreo и батареи 3650 мАч. Новый Meizu 16 и его Plus-версия будут представлены уже совсем скоро, 8 августа этого года, и их основными конкурентами станут все существующие на данный момент версии смартфонов OnePlus 6 и Xiaomi Mi 8.
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