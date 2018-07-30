Wireless Charger Duo: В России начались продажи аналога AirPower от Samsung 

В России стартовали продажи беспроводной зарядной станции для двух устройств Samsung под названием Wireless Charger Duo, передает ресурс phoneArena. Аксессуар, официальный релиз которого ждали не ранее 9 августа, неожиданно появился в московском магазине Samsung и уже доступен для покупки по цене 6990 рублей.
Wireless Charger Duo по своей сути является упрощенным аналогом AirPower. Правда, в отличие от изделия Apple, которой представляет собой единую индукционную площадку для одновременной зарядки трех устройств сразу и в любой последовательности, решение Samsung — это просто пара совмещенных беспроводных ЗУ.
Купить Wireless Charger Duo Поскольку Wireless Charger Duo — это всего лишь две зарядных площадки в одном корпусе, его покупка может иметь смысл только в том случае, если вы пользуетесь сразу несколькими устройствами Samsung и привыкли одновременно ставить их на зарядку. Во всяком случае, сдвоенная зарядка обойдется вам как минимум на 1000 рублей дешевле, чем два независимых ЗУ.
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