Ещё
Wireless Charger Duo: В России начались продажи аналога AirPower от Samsung
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Wireless Charger Duo: В России начались продажи аналога AirPower от Samsung 

Android Insider 30 июля 2018
Фото: Android Insider
В России стартовали продажи беспроводной зарядной станции для двух устройств Samsung под названием Wireless Charger Duo, передает ресурс phoneArena. Аксессуар, официальный релиз которого ждали не ранее 9 августа, неожиданно появился в московском магазине Samsung и уже доступен для покупки по цене 6990 рублей.
Wireless Charger Duo по своей сути является упрощенным аналогом AirPower. Правда, в отличие от изделия Apple, которой представляет собой единую индукционную площадку для одновременной зарядки трех устройств сразу и в любой последовательности, решение Samsung — это просто пара совмещенных беспроводных ЗУ.
Купить Wireless Charger Duo  Поскольку Wireless Charger Duo — это всего лишь две зарядных площадки в одном корпусе, его покупка может иметь смысл только в том случае, если вы пользуетесь сразу несколькими устройствами Samsung и привыкли одновременно ставить их на зарядку. Во всяком случае, сдвоенная зарядка обойдется вам как минимум на 1000 рублей дешевле, чем два независимых ЗУ.
Обсудить эту и другие новости Android можно в нашем Telegram-чате.
Android Insider: последние новости
Galaxy A7 2018: новый безрамочник от Samsung по приемлемой цене Samsung подтвердила все нововведения Galaxy Note 9 в официальной рекламе О процессорах Exynos подробно и по порядку
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин сорвал наступление на Донбасс1035
Петросян: гора с плеч свалилась207
В США похоронили «Армату»395
Сын известного бизнесмена покончил с собой427
Японию возмутили российские истребители на Курилах16
Видео
00:39
По стопам Волочковой: Собчак села на шпагат на яхте
Шоу-бизнес
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
00:28
Один из лидеров «русской мафии» попался
Криминал Происшествия
02:16
Появилось фото гибели авианосца США
Армия Оружие
04:07
Трамп предупредил об угрозе войны
В мире США
00:41
Герой боевиков: для чего Сигал нужен МИДу
В мире Статьи
00:41
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком
Происшествия Общество
00:58
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
Шоу-бизнес
00:26
В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли
Катастрофы Происшествия
00:38
Петросян: гора с плеч свалилась
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение