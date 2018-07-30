Wireless Charger Duo: В России начались продажи аналога AirPower от Samsung

России стартовали продажи беспроводной зарядной станции для двух устройств Samsung под названием Wireless Charger Duo, передает ресурс phoneArena. Аксессуар, официальный релиз которого ждали не ранее 9 августа, неожиданно появился в московском магазине Samsung и уже доступен для покупки по цене 6990 рублей.

Wireless Charger Duo по своей сути является упрощенным аналогом AirPower. Правда, в отличие от изделия Apple, которой представляет собой единую индукционную площадку для одновременной зарядки трех устройств сразу и в любой последовательности, решение Samsung — это просто пара совмещенных беспроводных ЗУ.

Купить Wireless Charger Duo Поскольку Wireless Charger Duo — это всего лишь две зарядных площадки в одном корпусе, его покупка может иметь смысл только в том случае, если вы пользуетесь сразу несколькими устройствами Samsung и привыкли одновременно ставить их на зарядку. Во всяком случае, сдвоенная зарядка обойдется вам как минимум на 1000 рублей дешевле, чем два независимых ЗУ.

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