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Процессор для флагманских смартфонов 2019 года уже запустили в производство
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Процессор для флагманских смартфонов 2019 года уже запустили в производство 

Ferra.ru 30 июля 2018
Судя по всему, следующее поколение процессоров Qualcomm для флагманских смартфонов уже поступило в массовое производство. Об этом сообщил Роланд Квандт (Roland Quandt‏), редактор известного регулярными утечками немецкого ресурса WinFuture, через свой аккаунт в Twitter.
Источник заметил упоминание смартфона Xiaomi с чипом SDM855, проще говоря Qualcomm Snapdragon 855, в базе данных бенчмарка Geekbench. По его мнению, Qualcomm запустила массовое производство Snapdragon 855 как минимум в начале июня.
Впрочем, Квандт сам отмечает, что это может оказаться ошибкой в базе данных, поскольку ID процессора соответствует модели Snapdragon 835, да и производительность находится на соответствующем уровне. Выход смартфонов на базе Qualcomm Snapdragon 855 ожидается в 2019 году.
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