Процессор для флагманских смартфонов 2019 года уже запустили в производство

Судя по всему, следующее поколение процессоров Qualcomm для флагманских смартфонов уже поступило в массовое производство. Об этом сообщил Роланд Квандт (Roland Quandt‏), редактор известного регулярными утечками немецкого ресурса WinFuture, через свой аккаунт в Twitter.

Источник заметил упоминание смартфона Xiaomi с чипом SDM855, проще говоря Qualcomm Snapdragon 855, в базе данных бенчмарка Geekbench. По его мнению, Qualcomm запустила массовое производство Snapdragon 855 как минимум в начале июня.

Впрочем, Квандт сам отмечает, что это может оказаться ошибкой в базе данных, поскольку ID процессора соответствует модели Snapdragon 835, да и производительность находится на соответствующем уровне. Выход смартфонов на базе Qualcomm Snapdragon 855 ожидается в 2019 году.