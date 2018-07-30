Лайфхак с транспортной картой: «программируем» ее с помощью смартфона

В одной из наших статей мы рассказали, как работают системы бесконтактных платежей смартфоном с помощью NFC. Но у NFC есть и другие полезный функции. Сегодня опробуем на практике еще одну: «запрограммируем» смартфон на определенные действия при распознавании метки NFC. Зачем это нужно? Все просто.

Например, если у вас дома Wi-Fi, каждый раз, когда вы приходите с работы, нужно переключаться на свою сеть с мобильного интернета. Очень часто, когда садитесь в машину, становится необходим навигатор, а на работе приходится включать беззвучный режим. Все это можно автоматизировать, чтобы не тыкать пальчиками и не свайпить почем зря. Что для этого понадобится? смартфон с NFC метка NFC (можно старый транспортный билет с чипом)

3-4 минуты свободного времени Метим территорию

Итак, наш план действий: научить смарфтон реагировать определенным образом на определенную же метку NFC. У каждой метки есть идентификатор. Гаджет должен опознать его и выполнить «запрограммированные» действия. Что бы привязать действия к ID метки нам понадобится одной из подходящих приложений — например, NFC ReTag Free.

Качаем из магазина, запускаем. Подносим нашу метку — в данном случае транспортную карту. Приложение опознает ее и сообщает нам идентификатор.

Даем метке более понятное обозначение. Жмем на зеленую кнопку «Действия» и видим список действий, которые можем привязать к этой метке. Тут много всего интересного — запуск приложений, включение Wi-Fi, изменение громкости сигнала, звонок на определенный номер…

Выбираем для примера запуск Яндекс. Навигатора.

Ждем кнопку ОК — собственно, все готово. Проверяем результат. Подносим разблокированный смартфон к транспортной карте, и вуаля: навигатор запускается автоматически. Мы взяли самую «доступную» метку NFC, но можно купить и более практичную, в форме наклейки. Такую можно наклеить, например, на держатель для смартфона в автомобиле — установите в него гаджет, и навигатор загрузится автоматически.

Как это работает: Можно программировать не одно событие, а целую цепочку. Экспериментируйте!