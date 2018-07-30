Тест и обзор bluetooth-колонки JBL Xtreme: насыщенные басы за большие деньги

Итоги теста Во время тестовых испытаний нам понравились долгая продолжительность времени автономной работы, защита от брызг воды и мощное (даже если и слегка гремящее) звучание. Хорошее оснащение с двумя зарядными портами и функцией громкой связи дополняют общее позитивное впечатление. Стоимость, однако, могла бы быть и пониже. Преимущества хороший, полный звук долгая продолжительность времени автономной работы защита от водяных брызг Недостатки гремит на басах непонятная доступность кнопок Результаты тестирования JBL Xtreme Соотношение цена/качество Среднее Место в общем рейтинге 4 из 36 Соотношение цена/качество: 46 Качество звука (50%): 80.3 Оснащение (30%): 83.9 Мобильность (20%): 81.4 Результаты тестирования Поставьте оценку — 82% Редакционная оценка—Пользовательская оценкаВы уже поставили оценку Несколько многовато хорошего

125x285x130 мм и примерно 2 килограмма веса — на первый взгляд JBL Xtreme выглядит как обезглавленная двухлитровая бутылка. Круглый корпус предлагает достаточно места для размещения больших мембран и, соответственно, обеспечивает полноту звучания.

Особенно басы исходят из JBL-колонки очень мощно. В этом с ней такие маленькие модели, как Libratone Too, сравниться не могут. Тем не менее, при особенно низких частотах и высоком уровне громкости JBL Xtreme начинает немного греметь. При воспроизведении средних и высоких частот данная Bluetooth-колонка никаких особенных недостатков не проявляет.

В целом звучание хотя и не приближается к нашему сбалансированному лидеру (Dockin D Fine), но его можно с уверенностью отнести к уровню существенно выше среднего. Благодаря своим мощным басам JBL Xtreme замечательно подходит для вечеринок. Особенно классно: кто владеет двумя колонками, тот может объединить их для получения стерео-звука. Оснащение для вечеринок у бассейна и фестивалей

Управление JBL Xtreme является очевидно простым: с помощью нажатия на кнопку вы связываете свою колонку по Bluetooth 4.1 со своим смартфоном, планшетом и т. п. При этом соединять можно одновременно до трех устройств, чтобы использовать их для воспроизведения музыки.

Альтернативно для использования доступен AUX-вход. Кроме этого, колонка может выполнять функцию пауэрбанка и подзаряжать одновременно два устройства током мощностью по 5 Вт каждое (силой тока по 1 А), либо одно, но уже током мощностью 10 Вт (силой тока в 2 А). Все интерфейсы находятся под водонепроницаемым слоем материи и добраться до них можно через прорезиненную молнию. Хотя это и доставляет некоторые трудности, зато колонка всегда защищена от брызг воды.

Внимание! Если вы собрались заводить громко музыку в общественном месте, постарайтесь этим никому не мешать и не раздражать

Солидную продолжительность времени автономной работы обеспечивает аккумулятор емкостью 10000 мАч. Во время тестовых испытаний при чистом воспроизведении музыки JBL Xtreme смогла продержаться более 17 часов и по данному показателю уступает только Libratone Too (около 20 часов работы на одной зарядке).

По продолжительности процесса зарядки, напротив, JBL является неоспоримым лидером: в то время, как данная модель будет полностью заряжена спустя приблизительно три часа, Libratone для этого понадобится почти вдвое больше времени. Результаты тестирования JBL Xtreme

Альтернативные варианты:

Libratone Too Меньше, легче, дешевле — габариты Libratone Too насчитывают всего 54х204х60 мм, вес равняется 579 граммам и приобрести её можно уже за примерно 7000 рублей. Но, несмотря на свои скромные размеры, стесняться сравнения с JBL Xtreme данной модели не стоит.

Звук здесь хотя и значительно менее басовитый, чем у конкурента, зато по итогам теста мы можем признать его убедительным благодаря естественности и высокому уровню детализации. Как оснащение, так и продолжительность времени автономной работы, составляющая более 20 часов, тоже замечательные.

Dockin D Fine

Самый лучший на данный момент звук вы можете получить, сделав выбор в пользу Dockin D Fine. 2-канальная система мощностью 50 Вт во время тестирования объединяет насыщенные басы с детализированными высокими и сбалансированными средними частотами.

В отличие от JBL, однако, здесь нельзя соединять несколько колонок друг с другом. Зато в остальном оснащение убедительно: защита от брызг воды, функциональность пауэрбанка и поддержка NFC. Стоимость: почти 10500 рублей.

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Колонки JBL: учимся отличать подделку от оригинала Характеристики и результаты тестирования JBL Xtreme Соотношение цена/качество 46 Версия Bluetooth 4.1 Кодек: aptX — NFC — WLAN — Airplay — DLNA — microSD — Линейный вход (AUX) да USB-хост — Интернет-радио — Громкая связь да Подключение наушников — Защита от брызг да Подключение нескольких телефонов да Мультирум (через приложение) да Мультирум (через WLAN или проприетарный) да Объединение колонок в стереопару да Кнопка выбора источника — Кнопка воспроизведение/пауза да Регулировка громкости через приложение да Регулировка громкости для подключенных устройств да Макс. время звучания 17:02 ч:мин Время зарядки 3:05 ч:мин Емкость аккумулятора 10.000 мА·ч Зарядка через USB — Индуктивная зарядка — Функция пауэрбанка да Индикатор батареи — Комплектация: кабель USB — Комплектация: зарядное устройство да Комплектация: чехол — Комплектация: пульт ДУ — Габариты 125 x 285 x 130 мм Вес 2.112 г Фото: компании-производители