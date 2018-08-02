Android P-флагманы с тройными камерами и 40-ваттной быстрой зарядкой. Новые подробности

В Сети появилось новое сообщение о долгожданных флагманах, которые станут прямо «из коробки» работать под управлением новейшей ОС — Android P. В комплект поставки может войти 40-ваттное зарядное устройство, а заднюю панель новинок укомплектуют тройными камерами.

В Сети появились некоторые подробности, касающиеся двух предстоящих к выпуску флагманов — Huawei Mate 20 («Hima») и Mate 20 Pro («Laya»). Кодовые названия грядущих смартфонов указаны в скобках. Оба устройства оснастят тройными камерами с сенсорами Leica, отмечается Джошуа Свинглом (Joshua Swingle) на страницах ресурса phonearena.com.

Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro В модели 20 Pro найдет себе применение модуль, уже известный по P20 Pro. В нем, как известно, 40-мегапиксельный сенсор сочетается с 20-мегапиксельным монохромным сенсором. Дополнительно предусмотрена также 8-мегапиксельная телефото-линза, поддерживающая 3-кратный оптический зум. Эта же телефото-линза будет добавлена и в базовую модель Mate 20. Монохромный сенсор станет 12-мегапиксельным, а основная камера устройства будет способна снимать изображения с разрешением в 20 мегапикселей.

Кроме того, в ходе презентации компании Huawei на IFA дебютирует также новый, изготавливаемый в соответствии с 7-нанометровым технологическим процессом, чипсет Kirin 980, который и станет основой «железа» новинок. Тактовая частота центрального процессора этого чипсета будет достигать 2,8 гигагерца. Минимальный объем их оперативной памяти составит 6 гигабайт.

На сегодняшний день пока неизвестна емкость аккумуляторов новинок. Как сообщается, дополнительно в комплект их поставки станет входить 40-ваттное устройство для быстрой зарядки. «Из коробки», как отмечается дополнительно, прошивкой новых флагманов будет EMUI 9.0, располагающаяся поверх новой операционной системы Android 9.0 P.

На сегодняшний день считается, что продажи моделей линейки Huawei Mate 20 стартуют в конце октября или начале ноября 2018 года. Цены смартфонов пока не назывались.

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