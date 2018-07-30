Ещё
Samsung поиздевался над Apple: только посмотрите эти ролики
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Samsung поиздевался над Apple: только посмотрите эти ролики 

PlayboyRussia.com 30 июля 2018
Фото: PlayboyRussia.com
Компания Samsung выпустила три новых рекламных ролика, в которых жестко высмеивает своего главного конкурента — Apple.
Сюжет всех трех видео построен вокруг недостатков «яблочной» продукции.
Скриншот видео
В первом посетительница фирменного магазина Apple спрашивает у его консультанта, как ей открыть два приложения на экране одновременно, разделив экран пополам: «Моя сестра так делает на своем Samsung Galaxy S9, и я тоже хочу».
Сотрудник не понимает девушку и рассказывает ей, как открыть другое приложение. Она перебивает его и пытается еще раз объяснить, что ей нужно. В процессе продавец отвлекается на ее ногти.
Здесь и далее видео Samsung US, YouTube
«О, у вас такие красивые ногти!»
«Да, они меняют цвет, тоже мультитаскинговые»
«То есть ваши ногти поддерживают функцию мультитаскинга…»
«Да, а ваш айфон — нет»
Второй ролик, с тем же актером в роли консультанта, указывает на отсутствие слота для карты памяти в айфонах.
«Я хочу больше памяти в телефоне, как мне это сделать?» — спрашивает девушка.
«iCloud!» — отвечает продавец.
Девушка говорит, что не хочет держать файлы «где-то там, в облаке», а хочет держать все важное у себя на телефоне. В процессе она, конечно, упоминает Galaxy S9, в котором такой слот есть.
В третьем видео парень интересуется у консультанта, не мешает ли верхняя часть дисплея Apple смотреть фильмы (там есть своего рода «челка»). В процессе тестирования в ролике появляется странная семья с прическами, напоминающими верхнюю часть айфона.
Это не первый раз, когда Samsung напрямую высмеивает своего конкурента. Ранее компания «проехалась» по скорости нового iPhone X.
PlayboyRussia.com: последние новости
Руки-базуки превратился в гламурную блондинку Интимные фото Эммы Уотсон и Аманды Сейфрид появились в сети Профессия — русалка: самые горячие ныряльщицы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин сорвал наступление на Донбасс1035
Петросян: гора с плеч свалилась207
В США похоронили «Армату»395
Сын известного бизнесмена покончил с собой427
Японию возмутили российские истребители на Курилах16
Видео
00:39
По стопам Волочковой: Собчак села на шпагат на яхте
Шоу-бизнес
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
00:28
Один из лидеров «русской мафии» попался
Криминал Происшествия
02:16
Появилось фото гибели авианосца США
Армия Оружие
04:07
Трамп предупредил об угрозе войны
В мире США
00:41
Герой боевиков: для чего Сигал нужен МИДу
В мире Статьи
00:41
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком
Происшествия Общество
00:58
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
Шоу-бизнес
00:26
В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли
Катастрофы Происшествия
00:38
Петросян: гора с плеч свалилась
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение