Samsung поиздевался над Apple: только посмотрите эти ролики

Компания Samsung выпустила три новых рекламных ролика, в которых жестко высмеивает своего главного конкурента — Apple

Сюжет всех трех видео построен вокруг недостатков «яблочной» продукции.

Скриншот видео

В первом посетительница фирменного магазина Apple спрашивает у его консультанта, как ей открыть два приложения на экране одновременно, разделив экран пополам: «Моя сестра так делает на своем Samsung Galaxy S9, и я тоже хочу».

Сотрудник не понимает девушку и рассказывает ей, как открыть другое приложение. Она перебивает его и пытается еще раз объяснить, что ей нужно. В процессе продавец отвлекается на ее ногти.

Здесь и далее видео Samsung US, YouTube

«О, у вас такие красивые ногти!»

«Да, они меняют цвет, тоже мультитаскинговые»

«То есть ваши ногти поддерживают функцию мультитаскинга…»

«Да, а ваш айфон — нет»

Второй ролик, с тем же актером в роли консультанта, указывает на отсутствие слота для карты памяти в айфонах.

«Я хочу больше памяти в телефоне, как мне это сделать?» — спрашивает девушка.

«iCloud!» — отвечает продавец.

Девушка говорит, что не хочет держать файлы «где-то там, в облаке», а хочет держать все важное у себя на телефоне. В процессе она, конечно, упоминает Galaxy S9, в котором такой слот есть.

В третьем видео парень интересуется у консультанта, не мешает ли верхняя часть дисплея Apple смотреть фильмы (там есть своего рода «челка»). В процессе тестирования в ролике появляется странная семья с прическами, напоминающими верхнюю часть айфона.

Это не первый раз, когда Samsung напрямую высмеивает своего конкурента. Ранее компания «проехалась» по скорости нового iPhone X.