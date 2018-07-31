В монитор ASUS Designo MZ27AQL встроили акустику 2.1

Компания ASUS представила новый дизайнерский монитор Designo MZ27AQL в тонком корпусе. Его оснастили по почти последнему слову техники, и главная его фишка — это встроенная акустика формата 2.1 (не 2.0, а именно 2.1, так как сабвуфер здесь тоже есть).

Правда, нельзя сказать, что сабвуфер тоже встроен в ASUS Designo MZ27AQL — нет, он, располагая мощностью 5 ватт, выполнен в виде настольного устройства небольших размеров, а в сам монитор интегрировано два динамика мощностью 6 ватт каждый. Экран монитора представлен матрицей IPS с разрешением Quad HD или 2560х1440 точек при диагонали 27 дюймов ровно. Углы его обзора равны 178 градусов по вертикали и горизонтали, его яркость составляет 350 единиц, а время отклика его матрицы снижено до 5 миллисекунд, что для игр очень даже неплохо.

Designo MZ27AQL также может похвастаться контрастностью 1000:1 и динамической контрастностью 100 000 000:1 и всего лишь 7-миллиметровой толщиной корпуса. В комплект поставки входит вполне неплохая подставка с возможностью регулировки не только угла наклона дисплея, но еще и высоты его расположения над столешницей. Не обошлось и без систем защиты зрения — снижены мерцание подсветки и доля синего цвета в ней. Монитор Designo MZ27AQL может подключаться к источнику сигнала по двум входам HDMI 1.4 и одному DP 1.2, а вот USB— концентратора здесь, увы, нет. Зато в наличии игровые фишки GamePlus — встроенный прицел для шутеров, таймер для стратегий и заодно счетчик FPS. Стоимость Designo MZ27AQL не сообщается.