Ещё
В монитор ASUS Designo MZ27AQL встроили акустику 2.1
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В монитор ASUS Designo MZ27AQL встроили акустику 2.1 

MDDevice 31 июля 2018
Фото: MDDevice
Компания ASUS представила новый дизайнерский монитор Designo MZ27AQL в тонком корпусе. Его оснастили по почти последнему слову техники, и главная его фишка — это встроенная акустика формата 2.1 (не 2.0, а именно 2.1, так как сабвуфер здесь тоже есть).
Правда, нельзя сказать, что сабвуфер тоже встроен в ASUS Designo MZ27AQL — нет, он, располагая мощностью 5 ватт, выполнен в виде настольного устройства небольших размеров, а в сам монитор интегрировано два динамика мощностью 6 ватт каждый. Экран монитора представлен матрицей IPS с разрешением Quad HD или 2560х1440 точек при диагонали 27 дюймов ровно. Углы его обзора равны 178 градусов по вертикали и горизонтали, его яркость составляет 350 единиц, а время отклика его матрицы снижено до 5 миллисекунд, что для игр очень даже неплохо.
Designo MZ27AQL также может похвастаться контрастностью 1000:1 и динамической контрастностью 100 000 000:1 и всего лишь 7-миллиметровой толщиной корпуса. В комплект поставки входит вполне неплохая подставка с возможностью регулировки не только угла наклона дисплея, но еще и высоты его расположения над столешницей. Не обошлось и без систем защиты зрения — снижены мерцание подсветки и доля синего цвета в ней. Монитор Designo MZ27AQL может подключаться к источнику сигнала по двум входам HDMI 1.4 и одному DP 1.2, а вот USB— концентратора здесь, увы, нет. Зато в наличии игровые фишки GamePlus — встроенный прицел для шутеров, таймер для стратегий и заодно счетчик FPS. Стоимость Designo MZ27AQL не сообщается.
MDDevice: последние новости
Xiaomi выпустила свои первые кнопочные телефоны Qin1 и Qin1s Смартфон Meizu 16 протестирован в популярном бенчмарке Смартфон Oppo F9 Pro создается для любителей делать селфи
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин сорвал наступление на Донбасс1039
Петросян: гора с плеч свалилась207
В США похоронили «Армату»396
Сын известного бизнесмена покончил с собой427
Японию возмутили российские истребители на Курилах28
Видео
00:39
По стопам Волочковой: Собчак села на шпагат на яхте
Шоу-бизнес
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
00:28
Один из лидеров «русской мафии» попался
Криминал Происшествия
02:16
Появилось фото гибели авианосца США
Армия Оружие
04:07
Трамп предупредил об угрозе войны
В мире США
00:41
Герой боевиков: для чего Сигал нужен МИДу
В мире Статьи
00:41
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком
Происшествия Общество
00:58
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
Шоу-бизнес
00:26
В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли
Катастрофы Происшествия
00:38
Петросян: гора с плеч свалилась
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение