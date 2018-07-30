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Galaxy A7 2018: новый безрамочник от Samsung по приемлемой цене
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Galaxy A7 2018: новый безрамочник от Samsung по приемлемой цене 

Android Insider 30 июля 2018
Фото: Android Insider
Несмотря на планы мобильного подразделения Samsung Electronics отказаться как минимум от трех линеек смартфонов, модельный ряд Galaxy A продолжит жить и пополняться новыми аппаратами. Соответствующее указание было найдено в базе данных бенчмарка Geekbench, зафиксировавшего испытания предполагаемого Galaxy A7 2018 года.
Согласно результатам синтетического теста, будущий смартфон Samsung, скрывающийся под кодовым названием SM-A750FN, оснастят процессором Exynos 7885 о восьми ядрах с тактовой частотой 1,6 ГГц и 4 ГБ оперативной памяти. Аналогичная «начинка» составляет аппаратную основу Galaxy A8 2018, релиз которого состоялся в конце прошлого года.
Galaxy A7 2018
Идентичное аппаратное обеспечение позволило Galaxy A7 набрать примерно сопоставимое с результатами Galaxy A8 количество баллов в зачете Geekbench. По итогам испытания новинка заработала немногим более 1500 баллов в одноядерном тесте и около 4200 — в многоядерном, претендуя на звание типичного представителя среднего ценового сегмента.
Ожидается, что Galaxy A7 2018 станет более доступным аналогом Galaxy A8. Во всяком случае, было бы нелогично ожидать от смартфона с более низким порядковым номером более высокой цены, учитывая при этом не самую производительную начинку. По мнению AndroidInsider.ru, «семерка» поступит в продажу до конца лета по цене не выше 24 990 рублей.
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