Три новых смартфона BQ: быстрее, шире, доступнее

Современного гаджетомана довольно сложно удивить высокими характеристиками смартфона — большинство из них присутствует во многих флагманских моделях. Другое дело, что редко кому необходимы сразу все модные улучшения, особенно если за это приходится по умолчанию доплачивать. Интересной с маркетинговой точки зрения выглядит стратегия российского бренда портативной электроники BQ, выпускающего устройства в доступном ценовом сегменте. Здесь вы сами можете выбрать, какой смартфон вам по душе —с технологией NFC, с большим аккумулятором, безрамочный и так далее. При этом диапазон цен перечисленных устройств будет варьироваться всего лишь от 5490 до 12990 рублей. Совсем неплохо, но обо всем по порядку.

BQ Universe

Данный смартфон стал первым в линейке BQ безрамочным устройством, оснащенным к тому же большим 6-дюймовым экраном с соотношением сторон 19:9 и разрешением HD+ 1528x720. Кроме того, что BQ Universe благодаря расширенной площади свободной поверхности создает при просмотре фильмов и игр эффект полного погружения, так еще его стильный корпус подчеркивает статусность модели и удобно лежит в руке.

За высококлассные фотоснимки и видеоролики в новом смартфоне отвечают 2 высокочувствительные камеры — основная 13 Мп с автофокуом и фронтальная 16 Мп. Встроенный объектив со светосилой f/2,0 помогает захватывать больше света, делая фотографии четкими и детализированными.

Внутри BQ Universe находится мощный 8-ядерный процессор Snapdragon MSM 8940 от мирового гиганта Qualcomm , что обеспечивает комфортную скорость обработки данных в многозадачном режиме работы. Пользователю также доступны 3 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения до 128 Гб.

Важным преимуществом BQ Universe является встроенная функция NFC с поддержкой оплаты товаров через Android Pay.

В BQ Universe также присутствуют функция умной разблокировки экрана с помощью распознавания лица Face Unlock, сканер отпечатков пальцев, поддержка VoLTE, оптимальный объем АКБ 3000 мАч с возможностью быстрой зарядки, а также функция поддержки OTG, которая позволяет подключать к смартфону внешние электронные устройства и использовать смартфон в качестве power bank. Стоимость BQ Universe в официальном интернет-магазине производителя составляет 12990 рублей.

BQ-5001L Contact

Поддерживает функцию бесконтактной оплаты через систему NFC и другой смартфон российского бренда, на этот раз еще более доступный — BQ Contact.

Сама же новинка оснащена ярким 5-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD. Закругленный корпус, выполненный по технологии 2,5D максимально комфортно лежит в руке, а благодаря высокой яркости экрана раскрывается по-настоящему качественное изображение.

Сердцем устройства является 4-ядерный процессор Mediatek MT6737, который обеспечивает высокую производительность при работе в нескольких приложениях и ресурсоемких играх. Пользователю также доступны 1 ГБ оперативной, 8 ГБ встроенной памяти и современная ОС Android 7.0 для комфортной работы со смартфоном. Устройство поддерживает работу в сети 4G LTE.

К смартфону можно подключать внешние электронные устройства и использовать его в качестве power bank. BQ Contact представлен в 5 цветовых вариантах: черном, золотом, синем, красном и серебряном. Приобрести смартфон можно в официальном интернет-магазине производителя за 5490 рублей.

BQ-5206L Balance

Третьим интересным устройством от российского бренда BQ в нашем обзоре стал смартфон с увеличенным аккумулятором BQ Balance. Элегантный корпус не мешает этой модели иметь внутри себя аккумулятор повышенной емкости (5000 мАч), что позволяет ей находиться до 15 дней в режиме ожидания и до 3 дней в активном рабочем режиме.

В смартфоне установлен среднеразмерный IPS-экран с удобной диагональю 5,2 дюйма и технологией Full Lamination. Дисплей впечатляет ярким и насыщенным изображением, а также точной передачей цвета в разрешении HD 1280x720.

Для качественных и детализированных снимков в смартфоне имеются две камеры: 8 Mп фронтальная со вспышкой и 13 Mп основная с автофокусом и вспышкой.

Внутри смартфона находится 4-х ядерный процессор Mediatek MT6737, который обеспечивает высокую производительность при работе в нескольких приложениях и ресурсоемких играх. Память: 2GB RAM+16GB ROM c возможностью расширения до 64 GB при помощи Micro SD.

К BQ-5206L Balance также можно подключать внешние электронные устройства и использовать его в качестве power bank и VoLte. В официальном интернет-магазине производителя стоимость устройства составляет 8290 рублей.