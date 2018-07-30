Panasonic выпустила защищенный смартфон Toughbook N1 за $1899

Компания Panasonic обновила свою линейку защищенных девайсов, выпустив новый смартфон Panasonic Toughbook FZ-N1. Аппарат имеет не самую мощную начинку, но очень серьезно защищен. К примеру, он спокойно выдерживает многочисленные падения с высоты более 2 метров на твердую поверхность и погружение в воду на полчаса. Степени защиты — MIL STD-810G, IP66, IP68. Panasonic FZ-N1 — это профессиональный девайс для целей бизнеса. За смартфон будут просить $1899. Аппарат работает на чипе Snapdragon 660, имеет 4,7-дюймовый дисплей с разрешением HD, антибликовым покрытием и яркостью 500 нит, 3 гигабайта оперативной памяти и встроенный накопитель на 32 гигабайта. Поддерживается карта microSD и Android 8.1 из коробки.

Аппарат оснащен сканером кодов, поддержкой стилусов. Также стоит отметить 5 настраиваемых кнопок, 3 микрофона, стереодинамики, 5-мегапиксельную фронталку и 8-мегапиксельную основную камеру. Телефон идет с аккумулятором на 3200 мАч, но опционально можно купить батарею на 6400 мАч.