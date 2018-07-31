Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 

Xiaomi Redmi 5A — самый качественный дешёвый смартфон
Времена года меняются, одна модная музыка сменяется другой, новые политические интриги сменяют старые, а Xiaomi Redmi 5A остаётся самым толковым смартфоном дешевле 10 тысяч рублей в официальной рознице.
Xiaomi Redmi 5A И ведь нельзя сказать, что никто не пытается с ним конкурировать — за последние месяцы на свет появился и Meizu M8C с экраном 18:9, и якобы крутой «на бумаге» Honor 7A, не говоря уже о всяческих BQ. Но… всё не то — Meizu «хромой» по скорости работы, Honor при восьми ядрах «икает» по любому поводу, да и по качеству экрана и камер очень отстаёт. А Redmi 6A в Россию пока официально не приехал.
Есть только один смартфон, который «даст прикурить» немолодому Xiaomi при равной цене — Vivo Y81 за 10 тысяч рублей в МТС. Вот у него всё в порядке и с экраном, и с камерой, и с процессором (что бы ни говорили ненавистники MediaTek и прочие фанаты PUBG). Но полагаться только на один магазин и петь дифирамбы телефону, который не сегодня-завтра исчезнет из продажи (Vivo в России продают очень малыми тиражами) как-то недальновидно, что ли. Впрочем, если вам хочется максимально крутых характеристик среди бюджетных смартфонов у сетевиков, не поленитесь увидеть этого качественного «китайца» в ближайшем сотовом салоне.
А для всего остального есть MasterCard Redmi 5A. Прочный, выносливый, с ярким экраном и неплохой камерой. Явно не для игр и явно не «гоночной» породы мобильник, но таких в пределах 10 тысяч не бывает в принципе.
Xiaomi Redmi 5A Сколько стоит
7.5 — 9 тысяч рублей
Чем хорош
Долго работает от аккумулятора
Яркий экран умеренного размера
Неплохие камеры
Качественные динамик и звук в наушниках
Чем плох
Процессор выкладывается на 100%, но его всё равно хватает впритык
Дешёвый на вид и на ощупь корпус
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Обзор Xiaomi Redmi 5A Где можно купить недорого (на момент публикации)
XCom — 8000 рублей
Ситилинк — 8400 рублей
Ozon — 8600 рублей
МТС — 9000 рублей
Билайн — 9000 рублей
Все цены Xiaomi Redmi 5A ASUS ZenFone Max Pro M1 — супер-быстрый, супер-выносливый
Худший диапазон цен для выбора бюджетного мобильника — 10-13 тысяч рублей. Потому что за эти деньги вам предлагают в лучшем случае аналог Redmi 5A с наценкой за более крупный экран или какую-нибудь убогую вторую камеру на задней панели. В худшем случае вы получаете даже менее качественный экран, меньшую автономность, но какой-нибудь бестолковый восьмиядерный китайский процессор четырёхлетней выдержки. И ещё немного смартфонов уровня «ни рыба, ни мясо» (Xiaomi Redmi 5) + классных моделей-раритетов (Moto G5s, Xiaomi Redmi 4X, ASUS ZenFone 3 ZE520KL).
Тем удивительнее, что достаточно доплатить тысячу рублей сверху, чтобы получить очень мощный смартфон с большим экраном 18:9, огромным аккумулятором в тонком корпусе и запасом памяти — ASUS ZenFone Max Pro M1!
Характеристики выглядят настолько хорошо, что даже неправдоподобно: 5000 мАч, экран Full HD+ 18:9, одинаково хороший в играх и быстрый в приложениях процессор Snapdragon 636 (что-то близкое к Galaxy S7 по скорости работы), NFC для оплаты со смартфона вместо банковской карты, быстрая зарядка и даже отдельные слоты, чтобы установить одновременно две SIM-карты и карту памяти!
ASUS ZenFone Max Pro M1 На деле всё омрачается тоскливого качества камерой, которая недалеко ушла от того же Redmi 5A за 9 тысяч рублей, и очень унылой наружностью — корпус проектировали настолько «на сдачу», что хочется сразу спрятать его в какой-нибудь чехол.
И всё же, конкуренты просят за подобный набор намного больше — порядка 18-20 тысяч рублей. ASUS пошёл на такие скидки не от хорошей жизни, а потому, что Huawei «размазал» цены на бюджетные мобильники от 13 до 20 тысяч, и потому что Xiaomi начала делать резкие движения и «ронять» цены на смартфоны в РФ почти до уровня китайских.
Такими плодами конкуренции грех не воспользоваться: ZenFone Max Pro — почти идеальный бюджетник, за исключением качества камеры. Если вы ищете быстрый и одновременно очень выносливый смартфон по минимальной цене, это он.
Сколько стоит
14-16 тысяч рублей (3/32 Гбайт и 4/64 Гбайт)
Чем хорош
Качественный экран Full HD+ 18:9 Самый быстрый процессор в бюджетных смартфонах
NFC (оплата смартфоном взамен банковской карты)
Отличная выносливость (2-3 суток)
Раздельные слоты для двух SIM и карты памяти
Быстрая зарядка
Чем плох
Низкокачественные камеры
Тусклые цвета корпуса, дешёвые материалы
Медленный сканер отпечатков пальцев
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Обзор ASUS ZenFone Max Pro M1 Где можно купить недорого
Pleer.ru — 13200 рублей
Официальный магазин ASUS — 14000 рублей
Связной — 14000 рублей
МТС — 14000 рублей
Все цены ASUS ZenFone Max Pro M1 Meizu M6 Note — «мне бы хорошую камеру, а ещё чтобы долго работал и не зависал»
В предыдущей серии: «Вот этому ZenFone Max Pro ещё бы камеру нормальную, и был бы идеальный бюджетный смартфон!».
Meizu M6 Note
Но хорошая камера — это то, что в бюджетных смартфонах встречается редко или «с натяжкой». Если идти по пути наименьшего сопротивления, за смартфоны с хорошим качеством съёмки (Honor 9, ASUS ZenFone 4 ZE554KL, iPhone SE) придётся заплатить 18-20 тысяч рублей. Или выбирать из менее мощных, но качественных «китайцев» в минимальной комплектации.
M6 Note, как и все последние Meizu, пробивал себе путь под солнцем с трудом — очень удачный смартфон вышел в «межсезонье», когда все производители начали делать «полноэкранные» мобильники 18:9, и поэтому не стал настолько популярным, насколько он этого заслуживает.
А ведь это красивый металлический смартфон с 4000 мАч в аккумуляторе, быстрым процессором и классными камерами дешевле 15 тысяч рублей! Причём даже самые дешёвые версии с 16 Гбайт памяти не обделены «оперативкой» — никаких трюков с «если 16 Гбайт, то 2 Гбайт для оперативной памяти», как это бывает в Samsung J5 2017 или LG Q6 alpha.
Meizu M6 Note
Есть, конечно, и минусы — при такой цене уже хотелось бы видеть NFC, который Meizu упорно игнорирует в любых смартфонах, и чуть больше яркости экрана. С другой стороны, Huawei-Honor, у которых за эти же деньги такие прелести есть (Huawei Y9, P Smart, P20, Honor 9 Lite), хуже фотографируют, медленнее работают в играх, да и по автономности не дотягивают. А подешевевший и неплохой, в целом, Xiaomi Mi A1 по-прежнему ужасает качеством записи звука в видеороликах, менее выносливый, да и по качеству фото не всегда стабилен. Поэтому M6 Note — единственный способ получить одновременно быстрый и выносливый смартфон с качественной камерой дешевле 18 тысяч рублей.
Сколько стоит
12-17 тысяч рублей (16/32/64 Гбайт)
Чем хорош
Качественные камеры
Красивый цельнометаллический корпус
Быстрый процессор
Хорошая автономность
Чем плох
Нет NFC (Google Pay)
Недостаточно яркий дисплей
Периодические «глюки» прошивки
Все подробности
Характеристики Meizu M6 Note
Где можно купить недорого
Pleer.ru — 11000 рублей (3/16 Гбайт)
ОГО — 12000 рублей (3/16 Гбайт)
Юлмарт — 12000 рублей (3/16 Гбайт)
Олди — 13900 рублей (3/32 Гбайт)
Нотик — 14500 рублей (3/32 Гбайт)
Все цены Meizu M6 Note
Samsung Galaxy J7 (2017) — единственный бюджетный Самсунг, который стоит покупать
Сколько покупателя мобильников ни корми, он всё равно на Айфоны и Самсунги смотрит. Чаще всего, напрасно — хороший iPhone (SE 32 Гбайт) по цене начинается там, где заканчиваются бюджетные смартфоны на Android. А недорогие Самсунги чаще всего ухудшены по скорости работы и качеству экрана настолько, что после «китайщины» вас может охватить культурный шок — настолько всё плохо.
Samsung Galaxy J7 (2017)
Но есть и исключения — среди новейших Самсунгов в него вписывается Galaxy J7 (2017), один из «старших помощников младших Galaxy». Скорость работы в нём отмеряли столько, чтобы не было очень быстро, но и не приходилось страдать от «зависаний» Android. Автономность отличная, корпус красивый и практичный (раздельные слоты), камеры не радуют цветастостью картинки, но удивляют чёткостью снимков даже ночью. Яркий чёткий экран, оплата смартфоном в амплуа банковской карты, даже Always-on-display (дата, время и уведомления на чёрном заблокированном экране) присутствуют. Только памяти маловато, но это можно стерпеть, если вы не собираетесь набивать смартфон играми или скачивать карты всей Европы для навигатора.
В общем, хороший смартфон — лучший по соотношению цены и качества среди всех бюджетных Apple/Samsung/LG/Nokia/Sony. Если вы не избалованы китайскими «монстрами», а всегда выбираете из старых производителей, новым J7 разочарованы не будете.
Samsung Galaxy J7 (2017)
Сколько стоит
13-18 тысяч рублей
Чем хорош
Яркий качественный экран Full HD AMOLED
Always-on-display (часы, уведомления и дата на выключенном экране)
NFC (Google Pay)
Хороший звук в наушниках
Качественная оптика в камерах (красивые снимки в плохую погоду и ночью)
Раздельные слоты 2xSIM и microSD
Хорошая автономность
Чем плох
Беспомощный в играх процессор, средняя скорость работы с приложениями
Плохо снимает движущиеся объекты (размазывает кадр) из-за процессора
Динамик громкой связи некачественный и неудобно расположен
Долго заряжается от розетки
Все подробности
Обзор Samsung Galaxy J7 (2017)
Где можно купить недорого
Pleer.ru — 13100 рублей
ОГО — 13900 рублей
MediaMarkt — 15000 рублей
Ozon — 15000 рублей
Связной — 15000 рублей
Все цены Samsung Galaxy J7 (2017)
Xiaomi Redmi Note 5 — против лома нет приёма
Уже скоро в Россию привезут смартфон с ещё более мощным процессором и ещё более крутыми камерами — Xiaomi Mi A2. Если Huawei не прыгнет выше головы, новый Сяоми надолго останется вариантом «хочу всего, да побольше» в бюджетном классе.
Xiaomi Redmi Note 5 Но ложку дёгтя (нет разъёма для карт памяти, нет отдельного разъёма для наушников) в новую модель китайцы тоже подложили, поэтому для многих окажется милее вдоль и поперёк изученный Xiaomi Redmi Note 5.
Потому что это универсальный солдат — с большим аккумулятором, хорошим процессором и, в отличие от ASUS ZenFone Max Pro, качественными камерами. А в сравнении с Meizu M6 Note, с более ярким экраном, свежим Android и более быстрым процессором.
Xiaomi тоже понимают преимущества своего Note 5, и, руководствуясь логикой «никуда не денетесь, всё равно купите» взвинчивают цены в официальных магазинах до 18-20 тысяч. Платить такую сумму за глубоко тюнингованный, но всё-таки бюджетник, у энтузиастов рука не поднимется. Если вы из этого же молодого горячего племени, которое выбирает старые BMW взамен новых «Жигулей» и ищет уцененные флагманы вместо новейших бюджетных смартфонов, ищите в интернет-магазинах Moto Z, Moto Z2 Play, ASUS ZenFone 4 ZE554KL или Sony Xperia X Perfomance. Это именно варианты на случай, когда сердце жаждет «премиум», пусть и не первой свежести. А спокойные и уравновешенные покупатели, которым прочность и автономность важнее возможности заставить смартфон фотографировать круто «через не могу», выберут Redmi Note 5, и тоже поступят правильно.
Xiaomi Redmi Note 5 Сколько стоит
18-20 тысяч рублей (3/32 и 4/64 Гбайт)
Чем хорош
Отличная автономность
Качественные камеры
Быстрый процессор (в том числе в играх)
Яркий чёткий дисплей
Чем плох
Корпус из дешёвых материалов (позаимствован у бюджетного Redmi 5 Plus)
Ночью за качественный кадр приходится «воевать» с тупой автоматикой
В сетевых магазинах цена неадекватно завышена
Все подробности
Обзор Xiaomi Redmi Note 5 Где можно купить недорого
Pleer.ru — 14000 рублей
ОГО — 14500 рублей
XCom — 14500 рублей
Нотик — 15500 рублей
Официальный магазин Xiaomi — 18000 рублей
Все цены Xiaomi Redmi Note 5 3/32