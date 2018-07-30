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Как защитить свой смартфон от жары и солнца
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Как защитить свой смартфон от жары и солнца 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Во многих городах мира это лето выдалось особенно жарким. От высокой температуры страдаем не только мы. Страдают и смартфоны, которые всюду с нами. Мы можем облегчить им страдания и защитить от пагубного воздействия жаркой погоды, если будем следовать нескольким простым правилам.
Избегать высокой температуры
Если оставить смартфон под солнечным светом, он может просто выключиться от высокой температуры. Кроме того, на его экране могут появиться пятна, что вам не понравится. Наконец, от высокой температуры может вздуться и даже загореться аккумулятор. По этой причине не рекомендуется оставлять смартфон под солнцем, либо в автомобиле, салон которого сильно нагревается на солнце.
Правильно охлаждайте устройство
Не нужно помещать раскаленный смартфон в холодильник. Просто уберите его в тень и дайте ему остыть медленно. В это время не рекомендуется использовать смартфон и заряжать его. Работа — это то, что меньше всего нужно вашему аккумулятору, когда он перегрелся.
Выбирайте правильный чехол
Вы бы не стали ходить в жаркую погоду в пуховике? Вашему смартфону тоже этого не хочется. Плотная ткань или другие материалы, которые мешают естественному охлаждению устройства, могут оказаться вредными. Лучше всего в жару смартфон чувствует себя без чехла, либо в чехле с большим количеством отверстий.
Берегитесь песка и воды
Современные смартфоны защищены от воды и пыли, но это совсем не значит, что песок и вода не могут навредить вашему устройству. Лучше не злоупотребляйте этим, если вы отправились спасаться от жары на пляж.
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