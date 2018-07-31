Появились фото новой модели iPhone

Новые iPhone слили в Сеть

Снимки двух новых смартфонов iPhone были опубликованы в Сети дизайнером из Латвии

Два дня назад Вениамин Гескин разместил фотографии на своей странице в соцсети Twitter. По его словам, на них якобы запечатлены 6,1-дюймовый iPhone и 6,5-дюймовый iPhone X Plus, которые компания Apple выпустит в течение нынешнего года.

2018 iPhone X Plus (6.5-inch) and iPhone (6.1-inch) Dummy Models. pic.twitter.com/QrgkT6u0vS— Ben Geskin (@VenyaGeskin1) 29 июля 2018 г.

Судя по снимкам, iPhone X Plus лишь увеличится в размерах, но внешне не будет отличаться от предшественника, сохранив форму камеры и корпус без рамок.

В свою очередь, внешний вид 6,1-дюймового iPhone будет не слишком сильно разниться с внешностью iPhone 8, однако его фонарик расположится не сбоку, как в «восьмерке», а под камерой, что, соответственно, изменит положение разреза на чехлах для смартфона.

Презентация, на которой Apple должна представить новые iPhone, запланирована на сентябрь.