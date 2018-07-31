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Появились фото новой модели iPhone
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Новые iPhone слили в Сеть 

Рамблер 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Снимки двух новых смартфонов iPhone были опубликованы в Сети дизайнером из Латвии.
Два дня назад Вениамин Гескин разместил фотографии на своей странице в соцсети Twitter. По его словам, на них якобы запечатлены 6,1-дюймовый iPhone и 6,5-дюймовый iPhone X Plus, которые компания Apple выпустит в течение нынешнего года.
Судя по снимкам, iPhone X Plus лишь увеличится в размерах, но внешне не будет отличаться от предшественника, сохранив форму камеры и корпус без рамок.
В свою очередь, внешний вид 6,1-дюймового iPhone будет не слишком сильно разниться с внешностью iPhone 8, однако его фонарик расположится не сбоку, как в «восьмерке», а под камерой, что, соответственно, изменит положение разреза на чехлах для смартфона.
Презентация, на которой Apple должна представить новые iPhone, запланирована на сентябрь.
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