Отмечаем медиану: лайфхаки от блогеров, как успеть эффектно запечатлеть это лето на смартфон

Корни этого праздника уходят далеко на тысячелетия назад, а сама профессия фотографа впервые была упомянута только в 1839 году, когда Луи Дагер на собрании Академии наук в Париже представил новейший способ фиксации изображений.

Долгое время процесс создания снимков оставался трудоемким, а фотосъемка — дорогим удовольствием и значительным событием в жизни, к которому готовились заранее. При этом никто не рассматривал фотографию как творческий процесс. Это была настоящая работа. Сегодня же почувствовать себя профессиональным фотографом может абсолютно каждый обладатель смартфона с хорошей камерой или камерофона, как еще называют такие гаджеты. Нижегородские блогеры делятся своими лайфхаками, как сделать с помощью смартфона фото, достойное выставки или, как минимум, почетного места в коллекции снимков.

Виктория Кутовая, нижегородский фотограф, отмечает: «В поездках я всегда снимаю на телефон, в телефоне же и обрабатываю и сразу загружаю в инстаграмм. Это очень удобно и все знакомые удивляются, когда узнают, что фото было сделано на обычный телефон. Конечно, хорошо когда камера в смартфоне позволяет делать качественные снимки, но самое главное еще и думать, что и как мы фотографируем. Самое главное вдохновлять и радовать своими фотокарточками больше и больше людей».

Анжелла Кулагина, директор портала Geometria в Нижнем Новгороде, дает несколько советов по фотосъемке: «Любая набережная на закате — кладезь отличных фотографий, уводите экспозицию в минус, не заваливайте горизонт. Накидывайте пресет в VSCO и шедевр готов. Мой любимый фильтр, например, А6».

Татьяна Захарова , территориальный управляющий «Билайн» в Нижнем Новгороде: «Производители смартфонов при разработке девайсов особое внимание уделяют такому пункту, как удобство пользования смартфоном в качестве фотокамеры. В линейке каждого бренда в любом ценовом сегменте можно найти гаджет с хорошей камерой, но к флагманским моделям камерофонов сегодня можно отнести следующие: Apple 8, Apple X, Samsung S9 и S9+, а также Huawei P20. Данные смартфоны обладают двойными камерами высокого разрешения с оптическими стабилизациями — это лишает фотоснимки нежелательного цифрового шума. Камерофоны дополнены большим объемом встроенной памяти, существенно упрощающим хранение большого числа снимков на устройстве, а также емкими аккумуляторами, что немаловажно при продолжительной съемке в местах, где подзарядка гаджета будет затруднительна».

По данным «Билайн», каждая 30-я покупка смартфона в салонах оператора связи в Нижнем Новгороде — это выбор в пользу камерофона. Нижний Новгород находится на 10 месте по количеству продаж Samsung S9, Samsung S9+ и Huawei P20 в офисах продаж на всей территории России . В то же время купить качественный камерофон в Нижнем Новгороде стало гораздо проще: «Билайн» значительно увеличил сеть своих розничных салонов, удобно расположив их на территории города, и регулярно предлагает нижегородцам выгодные акции на покупку гаджета и возможностью trade-in. Так, например, ряд моделей смартфов Huawei можно купить в рассрочку без первого взноса, получив при этом от трёх до шести месяцев связи на тарифных планах «ВСЁмоё2» и «ВСЁмоё3» (1). Всем участникам программы trade-in помимо скидки на стоимость выкупа, «Билайн» предоставляет дополнительное снижение цены в размере 5 тысяч рублей на покупку iPhone 8/8 Plus или iPhone X (2) и в размере 10 тысяч на покупку Samsung Galaxy S9/S9 Plus (3).

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