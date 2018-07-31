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Google Pixel 3 XL предстал на живых фото в белом цвете
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Google Pixel 3 XL предстал на живых фото в белом цвете 

Игромания.ру 31 июля 2018
Фото: Игромания.ру
Ресурс XDA-Developers ранее публиковал первые рендеры будущего смартфона Google Pixel 3 XL. А теперь там же появились живые фото. Судя по ним, устройство получит монобровь с двойной селфи-камерой и стеклянную тыльную панель. Последнее может указывать на поддержку беспроводной зарядки Pixel Stand.
Внутри, судя по слухам, будет установлен процессор Snapdragon 845, 4 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ ПЗУ. На снимках видны динамики, сканер отпечатка пальца на задней панели и одиночная основная камера со вспышкой.
При этом пока не сообщается о поддержке технологии Active Edge (управление смартфоном путём сжатия как у флагманов HTC). Также под вопросом остаётся использование OLED-дисплея. Что касается дизайна, то верхняя часть задней панели будет глянцевой, а нижняя — матовой. Кроме того, ожидается белый окрас.
Разумеется, это пока тестовая версия, потому к релизу многое может измениться. Выпуск готового смартфона запланирован на октябрь этого года. А вот стоимость и география продаж пока остаются предметом споров.
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