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Фото новых iPhone появились в Сети
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Фото новых iPhone появились в Сети 

360tv.ru 30 июля 2018
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Инсайдер Вениамин Гескин опубликовал снимки новых iPhone в социальной сети Twitter. Выпуск нового гаджета ожидается в этом году. Об этом сообщило информационное агентство Nation News.
Экземпляры на фото подтвердили ранее ходившие слухи. Модель iPhone X Plus оснащен увеличенным, по сравнению с iPhone Х, 6,5 дюймовым экраном.
Задняя панель телефона будет оборудована двойной камерой. Его диагональ составит 6,1 дюйма.
Спереди бюджетная версия почти не отличается от iPhone X. Заметна лишь разница в толщине рамки с округленными краями.
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