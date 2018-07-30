Фото новых iPhone появились в Сети

Инсайдер Вениамин Гескин опубликовал снимки новых iPhone в социальной сети Twitter. Выпуск нового гаджета ожидается в этом году. Об этом сообщило информационное агентство Nation News.

Экземпляры на фото подтвердили ранее ходившие слухи. Модель iPhone X Plus оснащен увеличенным, по сравнению с iPhone Х, 6,5 дюймовым экраном.

Задняя панель телефона будет оборудована двойной камерой. Его диагональ составит 6,1 дюйма.

Спереди бюджетная версия почти не отличается от iPhone X. Заметна лишь разница в толщине рамки с округленными краями.