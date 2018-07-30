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Apple может повысить цены на гаджеты
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Apple может повысить цены на гаджеты из-за торговой войны США и Китая 

iPhones.ru 30 июля 2018
Фото: iPhones.ru
Apple может повысить цены на гаджеты из-за торговой войны США и КитаяПрезидент США Дональд Трамп уже не первый месяц планирует ввести пошлину на китайские товары в размере 10%. Это ответная реакция на санкции Китая по отношению к американским товарам.
Поскольку Apple собирает свои гаджеты в Китае (о чем говорит надпись Assambled in China), то её техника является китайским экспортным продуктом. И санкции Трампа могут сильно ударить по стоимости техники компании.
Первыми вырастут в стоимости Apple Watch, HomePod и AirPods. iPhone и Mac в первое время рост цен не затронет.
Но это лишь одна сторона проблемы. С другой же, китайский рынок является одним из важнейших для Apple (компания там занимает 9% рынка). И Китай может ввести ответные Трампу санкции, касаемые самих купертиновцев.
Да уж, положение Apple не назовешь завидным. Корпорация никак не реагирует на действия стран, но может при этом стать крайней.
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