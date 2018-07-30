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Новинка от Huawei получит самый большой аккумулятор среди флагманов
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Новинка от Huawei получит самый большой аккумулятор среди флагманов 

Chip.ru 30 июля 2018
Фото: Chip.ru
Ещё не представленный официально смартфон Huawei Honor Note 10 в сети уже успели раскрыть практически полностью. На этот раз стало известно, что гаджет получит самый большой аккумулятор среди флагманов — 5000 мАч. Также обещана инновационная технология охлаждения, которая поможет Honor Note 10 лучше справляться с играми. Напомним, ранее поступили сведения о том, что смартфон будет оснащен 6,95-дюймовым AMOLED-дисплеем и фирменным процессором Kirin 970.
Память — 6 или 8 Гб оперативной и до 512 Гб постоянной, с возможностью расширения картами microSD объёмом до 256 Гб. Камеры: двойной основной блок, с датчиками 24 и 16 мегапикселей, фронтальная на 13 мегапикселей. Есть поддержка двух сим-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2 LE, GPS, NFC и порт USB Type-C. Официальный анонс новинки запланирован на 31 июля.
Источник: gizmochina.com  Фото: gizmochina.com  Читайте также: Стала известна дата российской премьеры Xiaomi Mi 8  Panasonic представила защищенный бизнес-смартфон за $1900
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