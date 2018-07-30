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Новый Samsung Galaxy S10 шокирует покупателей
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Новый Samsung Galaxy S10 шокирует покупателей 

РИА «ФедералПресс» 30 июля 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
В интернет просочилась информация о будущем флагмане южнокорейской корпорации Samsung — Galaxy S10.
Инсайдеры обещают, что поклонники этого бренда будут шокированы привнесенными новшествами, пишет информационное агентство nation-news.ru со ссылкой на зарубежные издания.
Среди достоинств этого смартфона перечисляют: очень мощную тройную основную камеру, а также полноценный 3D-сканер с функцией распознавания лица Face ID.
Камера этой модели будет поддерживать пятикратный зум с сохранением наивысшего качества фотографий. Смартфон будет способен вести в том числе портретную съемку с 3D-сканированием лица, примерно как у iPhone X.
Новый смартфон от Samsung оснастили также емким аккумулятором на 4200 мАч, что даст ему возможность полноценно функционировать без подзарядки до двух суток.
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