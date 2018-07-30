Новый Samsung Galaxy S10 шокирует покупателей

В интернет просочилась информация о будущем флагмане южнокорейской корпорации Samsung — Galaxy S10.

Инсайдеры обещают, что поклонники этого бренда будут шокированы привнесенными новшествами, пишет информационное агентство nation-news.ru со ссылкой на зарубежные издания.

Среди достоинств этого смартфона перечисляют: очень мощную тройную основную камеру, а также полноценный 3D-сканер с функцией распознавания лица Face ID.

Камера этой модели будет поддерживать пятикратный зум с сохранением наивысшего качества фотографий. Смартфон будет способен вести в том числе портретную съемку с 3D-сканированием лица, примерно как у iPhone X.

Новый смартфон от Samsung оснастили также емким аккумулятором на 4200 мАч, что даст ему возможность полноценно функционировать без подзарядки до двух суток.