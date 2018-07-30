Названа пятерка лучших смартфонов 2018 года

По рейтингам пользователей составлен рейтинг лучших мобильных устройств нынешнего года. Возглавил список китайский Huawei P20 Pro. Покупатели особенно отметили его переднюю камеру. Также сообщается, что у смартфона АКБ на 4 000 мАч, ОС Android 8.1, чипсет Kirin 970 и редактор графики Mali-G72 MP12. Стоит он 53 тысячи рублей.

На второй строчке рейтинга оказался View 10 за 33 тысячи рублей. У девайса камера на 20 Мп, аккумулятор в 3 750 мАч и 5,99-дюймовый дисплей.

Третьим стал OnePlus 6 за 35 тысяч рублей. Пользователи назвали его еще одним iPhone X, отметив, что по качеству он ничем не уступает устройству от компании Apple . Однако стоит намного дешевле.

На четвертом месте расположился Samsung Galaxy S9 Plus с 64 Гб памяти. Смартфон оценили за его батарею на 3 500 мАч и чипсет Exynos 9810. Стоит он около 56 тысяч рублей.

Пятым стал HTC U11 EYEs за 23 тысячи рублей. Гаджет имеет сдвоенную камеру с сенсором UltraPixel 3 на 12 Мп, процессор Snapdragon 652, операционную систему Android 7.1, пишет Vladtime.ru.

Ранее «СП» сообщала, что в продаже появится российский смартфон стоимостью менее 10 тысяч рублей. Выпустит гаджет компания Pixelphone, связанная с китайским предприятием Meizu. Название нового телефона — Pixelphone M1. У него вытянутый экран 18:9, датчик отпечатка пальца, двойная основная и фронтальная камеры со вспышкой

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