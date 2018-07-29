GLIGO — умные часы с дисплеем E‑Ink

Несмотря на активный рост индустрии носимой электроники многие пользователи по-прежнему отдают предпочтение исключительно механическим или кварцевым наручным часам. Причин тому много, начиная от простой практичности и заканчивая, конечно, принципиальностью. Часы должны показывать время и быть всегда с вами, однако умные аксессуары немалую долю этого времени проводят на подзарядке. Решить проблему с низкой автономностью пытались по разному. Один из наиболее оригинальных способов — использование энергоэкономичных экранов E-Ink, применяемых также в электронных «читалках». Именно такой дисплей получили часы GLIGO, которые, кстати, могут заинтересовать не только гаджетоманов, но и поклонников классических наручных хронометров.

Особенности

GLIGO Watch — это гибрид кварцевых и умных часов. От первых они получили механизм с двумя стрелками, минутной и часовой, а от вторых — набор датчиков, Bluetooth и экран на основе электронных чернил, являющийся также и циферблатом. Удивительно, но все это удалось уместить в довольно компактном и стильном корпусе, выполненном в минималистичном дизайне. В обычном режиме использования часы ничем не отличаются от многих традиционных аналогов, однако стоит их подключить к смартфону, и устройство обретает умные функции.

Часы GLIGO в связке со смартфоном могут работать как спортивный аксессуар, измеряющий частоту сердечного ритма, подсчитывающий шаги и определяющий расстояние. Присутствуют все базовые функции фитнес-трекера. Другой сценарий использования устройства — повседневный, когда часы уведомляют обо всех важных событиях с подключенного гаджета. Это может быть запланированная встреча, внесенная в календарь, входящий звонок, новое электронное письмо или что-то иное. При этом часы GLIGO Watch не будут выводить текст сообщений и уж тем более выступать в роли гарнитуры. Они только лишь отображают соответствующую иконку и вибрируют.

Помимо подсвечивания иконок, часы в некоторых сценариях используют круговую шкалу. С ее помощью выводится прогресс по шагам за день или, к примеру, время намеченной встречи. Также под центральной частью циферблата в числовом формате можно вывести актуальное время или же дату. Все это может отображаться в двух режимах: светлыми символами на темном фоне или же темными на светлом. Экран GLIGO Watch может быть активен постоянно или включаться только при новых уведомлениях. Все это настраивается с помощью мобильного приложения на смартфоне.

Характеристики

Часы имеют стальной корпус с размерами 41 х 12 мм. Вся конструкция влагонепроницаемая и выдерживает погружение на глубину до 30 метров. Вес часов с кожаным ремешком не превышает и 60 грамм, но также есть чуть более тяжелый вариант с серебристым металлическим браслетом. Японский кварцевый механизм и сегментированный E-Ink-экран часов защищены закаленным стеклом. Данные с гироскопа, акселерометра и пульсомера обрабатывает процессор Cortex-M3. Соединение GLIGO Watch со смартфоном осуществляется посредством технологии Bluetooth 4.2.

Автономную работу устройства обеспечивает аккумулятор на 100 мАч. В случае с часами на Android Wear такой емкости было бы недостаточно даже на день использования, но из-за удивительно экономичного экрана E-Ink часы GLIGO на одном заряде смогут проработать 180 дней, то есть примерно полгода. При этом сам кварцевый механизм может работать автономно от умной начинки около двух лет.

Доступность

Проект GLIGO Watch удачно стартовал на краудфандинговой площадке Indiegogo, где уже собрано около 150 000 долларов. Во многом заинтересовать потенциальных покупателей удалось за счет доступности часов, ведь стоят они всего 99 долларов. Любой желающий может заказать часы в черном или же серебристом цвете с кожаным ремешком либо металлическим браслетом. При необходимости ремешок можно заменить и самостоятельно, так как разъем для крепления стандартный.