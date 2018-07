«Мы ненавидим iPhone»: что бесит пользователей

Что больше всего раздражает фанатов Apple в iPhone

Очередная презентация Apple , на которой будут представлены новые модели iPhone, состоится уже через пару месяцев, и интернет заполнило большое количество слухов и спекуляций о том, чего же ждать от мероприятия. Что раздражает в айфонах даже самых лояльных пользователей и изменится ли что-либо после сентябрьской презентации — в материале «Газеты.Ru»

До презентации новых iPhone осталось около 50 дней, а официальная цена iPhone X по-прежнему составляет 92 тыс. руб. за 256 гигабайтную версию. Казалось бы, смартфон за такие деньги должен быть идеальным. Но, как принято говорить в таких случаях, не все так однозначно. Мы решили вспомнить все, что бесило и что продолжает бесить Apple-перфекционистов.

Как ни странно, но количество пользователей, критикующих самый известный смартфон в мире больше, чем могло бы представляться. Так, например, простой запрос в Google «i hate iPhone» дает 128 млн результатов. Впрочем, фанатам Android не стоит особо торжествовать. Поисковый запрос «i hate Android» дает еще больше — 164 млн ссылок на хейтерские публикации.

Безусловно, такое количество критики — это оборотная сторона популярности, но в истории iPhone было несколько моментов, когда критика очередной новой модели из фонового режима превращалась в информационный повод и попала в новостные тренды.

Через некоторое время после начала продаж iPhone 4 пользователи обратили внимание, что если держать гаджет в левой руке, то у него иногда пропадал сигнал сотового оператора. Это было связано с тем, что элементом антенны iPhone 4 служила металлическая рамка самого аппарата и, при определённом хвате левой рукой, ладонь мешала приему радиосигнала.

Появился даже специальный термин обозначающий эту проблему — «death grip». Дошло до того, что отреагировал сам Стив Джобс , посоветовавший пользователям «правильно» держать смартфон.

Это вызвало шквал язвительных комментарий в медиа и социальных сетях. Возмущенные пользователи спрашивали Apple, выпустит ли компания официальный гайд — как правильно ходить с iPhone 4, как по нему разговаривать, как носить в кармане и как нажимать на кнопки?

Компания начала бесплатно раздавать пользователям iPhone 4 чехлы, снимавшие эту проблему, а затем Apple и вовсе изменила конструкцию антенны iPhone 4.

Другая громкая история случилась уже в 2014 году. Тогда почти сразу после начала продаж Phone 6 Plus появилось первые жалобы пользователей на недостаточную прочность корпуса нового телефона при ношении в заднем кармане брюк. В сеть стали выкладывать фотографии и видео согнутого смартфона. Вирусными стали многочисленные фотожабы эту тему.

Как заявило издание Motherboard, внутренние тесты самой Apple подтверждали, что новый Phone 6 Plus «гнется» лучше, чем предыдущие модели.

В Apple наличие проблемы отрицали, говоря что прочность корпуса вполне достаточна для нормальной эксплуатации, но тем не менее в следующей версии для изготовления корпуса стали использовать более прочный сплав — алюминий 7000 серии.

Иногда кажется, что инженеры и менеджеры Apple cтали заложниками собственного величия. Действительно, две SIM-карты нужны не всем, но для многих пользователей эта функция является актуальной — речь идет и о разделении на рабочий и личный номера телефона, о цене на услуги роуминга и вынужденной смене оператора во время поездок. Причина, по которой Apple до сих пор не сделала двухсимочный аппарат, не поддается разумному объяснению.

Пользователи соцсетей уже лет 10, как задаются вопросом — почему двухсимочный слот есть в любом дешевом китайском смартфоне, но его нет даже в дорогом iPhone X? Какого-то осмысленного ответа на это вопрос, владельцы айфонов так и не получили.

Отсутствие поддержки microSD — это вообще хтонический ужас в эпоху «тяжелого» видеоконтента. Напомним, iPhone X продается с 64 Гб или 256 Гб памяти. При этом, даже 64 Гб — это крайне мало, а разница в цене между версиями 64 Гб и 256 Гб составляет 12 тыс. руб.

Отсутствие стандартного аудиоразъема — концептуальное решение компании. Возможно парни из Apple правы, и аудиоразъем морально устарел, но все же он был очень удобен, а фирменный переходник для классических проводных наушников теряется слишком легко и в самый неподходящий момент. Напомним, что Apple отказалась от аудиовыхода для наушников еще в 2016 году, но почти два года спустя даже среди самых преданных фанатов Apple есть недовольные таким решением.

Притчей во языцех стал вырез наверху экрана, или «монобровь». Конечно, нет смысла утверждать, что «при Джобсе такого не было», и заламывать руки. Во-первых, модуль TrueDepth, отвечающий за разблокировку по лицу (Face ID), надо было где-то разместить.

В конце концов, если бы это решение было таким неудачным, его не стали бы массово копировать производители Android-смартфонов. Но будем честны — выглядит это вырез довольно уродливо.

Причем китайские Android-вендоры придумали остроумное решение. Пространство справа и слева от модуля фронтальной камеры в настройках смартфона «закрашивается» в черный фон. При этом полезное пространство экрана не уменьшается, а все информационные символы становятся видны еще лучше. Почему сама Apple не реализовала такую же возможность в iOS, непонятно.

iPhone X поддерживает быструю зарядку, но ее и кабель USB-C — Lightning cable нужно покупать отдельно. Это еще 7 тыс. руб. в официальном магазине Apple. Такое положение вещей не может не расстраивать человека, уже заплатившего за смартфон почти сотню тысяч рублей.

Что касается ликвидированного на iPhone X сканера отпечатков пальцев, то пользователи iPhone уже испытывают ностальгию и по нему. Решение Apple окончательно похоронить сканер тоже вызывает вопросы владельцев Apple. В некоторых случаях, удобнее разблокировать смартфон наощупь, например, водителю в автомобиле. И тогда сканер оказывался намного удобнее Face ID, о чем говорят пользовательские комментарии к обзорам IPhone X.

В идеале, конечно, хотелось бы иметь и то, и другое. Более того, еще недавно iФанаты рассчитывали на встроенный прямо в экран ультразвуковой сканер, но, увы, это так и не случилось.

Операционная система iOS в последнее время выдает слишком уж много багов, которые невозможно игнорировать. Новая версия ОС появится в общем доступе уже совсем скоро, а пока можно обсудить, какие функции в iOS раздражают пользователей iPhone больше всего.

Во-первых, процесс создания папок в iOS. Заливка документов и медиаконтента всегда поражала своим неудобством и корявостью по сравнению c Android и Windows, где эта возможность имеется во базовом файловом менеджере.

Все, кто пользуется не только продукцией Apple, отмечают, что передача файлов по Wi-Fi и Bluetoooth вне экосистемы Apple — довольно затейливый процесс, требующий танцев с бубном и установки сторонних приложений. Да, теперь в iOS появилась программа «Файлы», но она и близко не сравнится по своей функциональности с файловыми менеджерами Windows или Android.

Немного о персональных рингтонах. Для того, чтобы установить любимую мелодию, пользователи iPhone обязаны установить iTunes. Более того, для организации фонотеки из сторонних источников опять же приходится использовать iTunes в связке с ПК или Mac, что невероятно раздражает.

А теперь о том, обретут ли фанаты Apple cвое счастье в сентябре 2018 года, когда миру представят новые iPhones.

Скорее всего, в этом году презентуют три смартфона, так как в пользу этого говорят сразу несколько утечек. Главный Apple-инсайдер и бывший аналитик компании KGI Securities Мин-Чи Куо выпустил мини-исследование относительно планов Apple в 2018 году. Другой, широко известный в узких кругах Apple-инсайдер Macotakara, выложил в интернет свое видео с макетами трех новых iPhone.

Производитель аксессуаров Sanfeng «поделился» с GizChina фотографиями новой «бюджетной» версии iPhone, а ресурс Slashleaks опубликовал фотографию трех стекол для новых айфонов.

Аналитики полагают, что на презентации нам покажут три гаджета — iPhone XI c диагональю экрана 5,8 дюйма (наследник iPhone X), iPhone XI Plus с диагональю 6,4-6,5 дюйма (для любителей «лопат») и «бюджетник» iPhone 9 с диагональю экрана 6,1 дюйма. Первые два аппарата получат OLED-дисплеи, а iPhone 9 обычный IPS-LCD экран. Двойная камера, по слухам такая же, как у iPhone X, будет в iPhone XI и iPhone XI Plus. А вот iPhone 9 оснастят одиночным фото-видео модулем.

Все аппараты получат монобровь, а значит модуль распознавания лиц. Соответственно, сканера отпечатков пальцев у этих смартфонов не будет. Все аппараты будут выдержаны в «безрамочном» стиле iPhone X, но iPhone 9 будет чуть менее безрамочным, чем его «старшие братья».

iPhone X и iPhone XI Plus (про iPhone 9 непонятно) наконец-то оснастят быстрой зарядкой в комплекте. Более того, по слухам, может случиться чудо, и мы увидим двухсимочный iPhone, но надежды на это немного.