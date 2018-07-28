Как надо выбирать монитор, чтобы потом не менять его еще много лет

Выбирая монитор, нужно понимать, что это вложение денег на долгий срок: в отличие от «начинки» компьютера, монитор не устареет еще долго. Современные мониторы служат 10 лет и больше. Поэтому имеет смысл посчитать, сколько будет стоить день использования такого монитора, и выбрать лучшую модель из тех, что вы можете себе позволить. БигПикча собрала критерии, по которым имеет смысл сравнивать разные устройства.

Безопасность для здоровья (глаз)

Сейчас мониторы довольно безопасные, можно забыть про страшилки в стиле «Глаза испортишь!» и целебные кактусы у монитора. Сегодня производители специально предусматривают технологии для защиты зрения. Конечно, нельзя утверждать, что теперь наше зрение за компьютером совсем не страдает. От повышенной яркости глаза устают, но и от слишком низкой тоже напрягаются: приходится всматриваться в экран, а у дешевых мониторов подсветка при этом начинает мерцать.

Лучше всего покупать мониторы с технологией Flicker-Free: в них нет фликеринга, то есть мерцания. Благодаря этой технологии пользователь меньше устает и раздражается, реже болит голова и сохнут глаза. Поэтому за монитором получается проводить больше времени.

Монитор BenQ EW3270U тестировали во всемирно известной лаборатории TÜV Rheinland, и специалисты подтвердили, что в этом мониторе на всех уровнях яркости нет мерцания. Но для того, чтобы сохранить зрение, этого мало. Модель EW3270U принадлежит к специализированной серии устройств EyeCare, которые обладают целым спектром функций для защиты зрения. Здоровье пользователя берегут высокий уровень контрастности и технология Brightness Intelligence Plus, о которых мы подробнее расскажем позже.

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Размер диагонали и соотношение сторон

Размер диагонали

Диагональ — расстояние между противоположными углами монитора. По традиции оно измеряется в дюймах (1 дюйм — 2,54 сантиметра). Разумеется, чем больше экран, тем удобнее работать с монитором. Текст отображается крупнее, на экране помещается больше информации и не приходится лишний раз скроллить. Можно легко разместить несколько окон, которые не будут друг другу мешать. Потом, с некоторыми большими объектами (карты, схемы, таблицы) совсем неудобно работать на маленьком экране. Ну и понятное дело, в фильмах и видеоиграх эффект присутствия чувствуется лучше, потому что большой экран занимает все обозреваемое пространство и задействует периферическое зрение.

Но, во-первых, за большим монитором удобнее до определенного размера диагонали, а во-вторых, существует еще целесообразность для разных задач. К тому же большие экраны требовательнее к мощности видеокарты: если к старому компьютеру подключен современный монитор на 24 дюйма, все может подтормаживать.

Чтобы сэкономить, достаточно брать монитор диагональю 18-19 дюймов. Но в них, как правило, небольшое разрешение и плохая матрица. Для офиса хватит 21 дюйма, а домой лучше взять модель побольше — хотя бы 24 дюйма. Для игр и фильмов подойдет диагональ 23-27 дюймов. У большинства мониторов 25-27 дюймов стоят матрицы с разрешением Full HD, поэтому размеры отдельных пикселей увеличиваются и они становятся заметнее для глаза. Но в этой категории часто бывают мониторы с разрешением больше, чем Full HD (2К, Quad HD).

При работе с фотографиями, графикой и видео, 3D-моделями, чертежами (то есть во всех случаях, когда важны цветопередача и разрешение), нужно брать монитор с диагональю 27-32 дюйма и больше. То же самое, если хочется вау-эффекта от большого экрана. При этом если монитор сравнительно недорогой, то на 27 дюймах на стандартном расстоянии от глаз уже могут быть видны недостатки изображения. В целом эти устройства относительно дорогие. Есть заблуждение, что с такими мониторами разбегаются глаза, но на самом деле это не так.

Самый массовый сегмент мониторов — с диагональю от 21,5 до 24 дюймов. В 2017 году больше половины всех проданных мониторов были именно с такой диагональю. У них неплохое соотношение цены и качества, и они удобны для большинства задач, будь то игры, просмотр видео или работа с графикой.

Соотношение сторон

4:3 — удобнее для работы с текстом, но для фильмов и игр не подходят, потому что их делают широкоформатными.

16:9 или 16:10 — это большинство моделей на рынке, они как раз широкоформатные, то есть узкие и широкие. Это хороший, достаточно универсальный вариант.

21:9 — это ультраширокие мониторы для полупрофессионального и профессионального использования. Этот специфичный формат может использоваться там, где необходима одновременная работа с большим количеством окон: проектирование, видеомонтаж или биржевые котировки. Сейчас этот формат активно продвигается в игровую индустрию, и некоторые геймеры отмечают большее удобство благодаря расширению обзора в играх.

Еще есть небольшое количество моделей мониторов с соотношением сторон 5:4, то есть почти квадратных. Они удобны для работы с документами и поэтому востребованы офисными работниками, но для универсального использования (например, для просмотра кино) они не подойдут.

Качество картинки

Яркость и контрастность изображения

Когда в помещении яркий свет, для комфортной работы без бликов нужен определенный уровень подсветки экрана. Это и есть яркость. Этот показатель может быть в пределах 200-400 кд/м2, и если монитор не будет стоять под ярким солнцем, то ему будет достаточно небольшой яркости. Конечно, если монитор большой и вы будете смотреть на нем видео всей семьей днем при открытых шторах, то яркости 200-250 кд/м2 может не хватать.

Числовой показатель яркости — это количество света, которое излучает полностью белый экран монитора. Она измеряется в канделах на квадратный метр. Достаточно показателя в 300 кд/м2, в большей яркости особого смысла нет.

Монитор BenQ EW3270U оснащен технологией Brightness Intelligence Plus. Специальный датчик в нем постоянно следит за освещением и автоматически оптимизирует яркость дисплея и цветовую температуру, снижая нагрузку на глаза. Заодно он анализирует контент на мониторе и подстраивает под него характеристики экрана.

Как это работает?

Контрастность отвечает за четкость изображения — прежде всего шрифтов и мелких деталей. Число, которым измеряется контрастность, — это отношение яркостей самой темной и самой светлой точки на экране. Например, 300:1. Низкая контрастность (500:1 и меньше) означает, что монитор неспособен отображать черный цвет. На светлых участках изображений это будет незаметно, а вот вместо черного цвета получится темно-серый. В итоге картинка будет бледной и тусклой. Высокая контрастность означает, что черный цвет будет действительно черным, а белый — ярко-белым, а не тусклым. Лучше покупать мониторы со значением контрастности не меньше 1000:1.

У монитора BenQ EW3270U высокий уровень контрастности — 3000:1. Также эта модель поддерживает HDR (High Dynamic Range — высокий динамический диапазон) с разрешением Full HD. Это значит, что монитор выдает изображение с глубокой контрастностью.

Сколько он стоит?

Разрешение

Разрешение экрана — это суммарное количество точек (пикселей) по вертикали и горизонтали. Разумеется, чем больше точек, тем лучше: изображение детальнее и четче. Достаточное разрешение для игр и фильмов — 1920×1080, оно и стоит на большинстве экранов Full HD. Но если вы покупаете большой монитор надолго, то имеет смысл вложиться в QHD с разрешением 2560×1440 пикселей. Такие дисплеи дороже, но это разумное вложение на несколько лет вперед: формат 4K (примерно 4000 пикселей по горизонтали) только развивается, его нескоро чем-то заменят, и монитор дольше не устареет.

Есть еще такой показатель, как плотность пикселей — число пикселей на дюйм экрана. Чтобы его рассчитать, нужно разделить диагональное разрешение в пикселях на размер диагонали в дюймах. У BenQ EW3270U плотность пикселей повышенная.

Частота обновления

У качества изображения на мониторе есть еще и динамический критерий — как часто на матрицу подается информация о том, что цвета пикселей поменялись. Этот показатель имеет значение для любителей видеоигр. Технология AMD FreeSync™, которой оснащен монитор BenQ EW3270U, обеспечивает геймплей без подергиваний и искажений. Игра получается плавной и сглаженной.

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