Samsung обновит до Oreo еще ряд прошлогодних Galaxy

Новое сообщение указывает на почти готовое обновление до Oreo для некоторых популярных смартфонов Samsung Galaxy, дебютировавших в 2017 году.

Порой проходят месяцы или даже целый год, прежде чем смартфоны Samsung получают очередную версию операционной системы Android. В особенности это относится к девайсам компании среднего и бюджетного сегментов. Согласно новому сообщению, основанному на информации о сертификации Wi-Fi, рассмотренному Ро (Ro) на страницах ресурса gsmarena.com, некоторые модели Galaxy J5, к радости их пользователей, будут со временем обновлены до Android 8.0 Oreo.

Samsung Galaxy J5 (2017) получат Android Oreo

Об этом стало известно после того, как Wi-Fi Alliance сертифицировал 13 вариантов Galaxy J5 в качестве готовых к обновлению до Oreo. Это означает, что данное обновление у Samsung уже почти готово.

Впрочем, далеко не все телефоны Galaxy J5 получат новую операционную систему. Первый Galaxy J5 (2015) и все модели Galaxy J5, выпущенные в 2016 году, не рассматриваются.

В списке устройств, которыми будет получено долгожданное обновление — 13 версий Galaxy J5, в числе которых J5 Pro и версии с поддержкой двух SIM-карт. Приводится и полный список версий: SM-J530GM, SM-J530GM/DS, SM-J530F/DS, SM-J530Y/DS, SM-J530G, SM-J530S, SM-J530L, SM-J530F, SM-J530FM/DS, SM-J530K, SM-J530YM/DS и SM-J530Y.

Рассматриваемое сообщение еще не означает, что обновление начнет предоставляться вскоре. Сертификация Wi-Fi является частью процесса подготовки обновления и прошивке, перед ее релизом, требуется дополнительное тестирование. Ожидается, что программное обеспечение смартфонов станет включать в себя оболочку Experience UI 9.0 от Samsung, за исключением некоторых функций, свойственных флагманским моделям смартфонов.

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