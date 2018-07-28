Как продлить жизнь блока питания MacBook с помощью 3D принтера

Как продлить жизнь блока питания MacBook с помощью 3D принтераБолезнь абсолютно всех MacBook Pro до 2016 года выпуска и MacBook Air — постоянные проблемы с кабелем зарядного устройства. Как бы бережно вы не относились к заряднику, из-за постоянных изгибов рано или поздно у него перетирается оплетка шнура.

Уязвимых мест у стандартного блока питания два. У основания, откуда выходит кабель.

и у самого коннектора MagSafe, провод которого со временем оголяется до металлической обмотки, выполняющей роль экрана.

Новый оригинальный блок питания стоит весьма дорого, а ремонт потрепавшегося провода очень усложнен желанием Apple заработать. Разобрать коннектор и сам блочок без физических повреждений практически невозможно.

Но можно обезопасить себя на перспективу, используя аддитивные технологии и 3D печать. Стоить такое удовольствие будет копейки, зато вы получите блок питания, который надежно защищен от детских болезней.

Разрабатываем правильную модель

К 3D-моделированию я подошел относительно недавно, с появлением в доме 3D-принтера. О том сколько это стоит и как самостоятельно собрать такой девайс я рассказывал в отдельной статье.

Сегодня же перед нами задача создать модель практичных защитных «чехлов» для блока питания, распечатать их и защитить капризный девайс от повреждений.

Моделирую я во Fusion 360, на который пересел с SolidWorks из-за отсутствия у последнего версии для macOS.

Снимаем размеры блока питания и продумываем конструкцию крепления. Не буду долго рассказывать о пробах и неудачах. В ходе испытаний отпечатал три прототипа, которые не подходили по той или иной причине.

В результате для защиты блока питания была разработана модель, представленная одной деталью.

Для сборки понадобятся два винтика M3 длиной 10 мм и две гайки M3. Посадочные места в модели и вырез под потай предусмотрены.

Теперь очередь за коннектором MagSage.

В его случае с моделированием пришлось повозиться немного больше. Хотелось сделать модель с защелками, но при этом, чтобы смотрелся такой «чехол» эстетически красиво. Но деталь слишком мала, из-за чего защелки могли бы получиться недостаточно крепкими.

В результате, остановился на прорези, которая проходит сквозь весь держатель. В нее аккуратно встанет кабель, понадобиться лишь приложить небольшое усилие, а, учитывая что кабель немного прорезиненный, скользить такая деталь не будет.

Время печати и примерки

Обе модели готовы. Теперь время распечатать их на 3D-принтере. В моем распоряжении самосборный аналог Prusa i3. При прямых руках он вполне может печатать на уровне дорогостоящих Ultimaker за 200 — 300 тыс. руб.

Сделав погрешность на усадку пластика, увеличил масштаб моделей на 3% (тут уже все зависит конкретно от вашего пластика и температурного режима печати).

На печать большой накладки для блока питания ушло около 3 часов. За скоростью я не гнался, интересовало хорошее качество полученной детали. Печатать решил белым.

Чехольчик на коннектор MagSafe отпечатался за час и двадцать минут. Выбрал для него серый цвет. Не Space Gray конечно, но хоть где-то рядом в цветовой палитре.

Теперь все аккуратно собираем, вооружившись крестообразной отверткой и парой винтов с гайками.

На блок питания полученная модель надевается внатяг, но после прижима винтами сидит идеально.

С чехлом на MagSafe все получилось без особых танцев с бубном. Единственное, надеть коннектор оказалось не так просто, как хотелось бы. Ну, как говориться, надфиля и наждачка в помощь.

Готовый результат

Все на своих местах. Кабель надежно защищен от излома. Блок питания получил дополнительную защиту от повреждений. Теоретически можно продумать конструкцию так, чтобы модель состояла из двух крестовин, защищая блок в нескольких точках, либо вообще сообразить полноценных чехол.

Совершенствовать полученную модель можно бесконечно долго. В планах шлифовка, грунтовка и покраска полученных деталей.

Вариант моделей, которые получились у меня, оставлю здесь. Наверняка среди наших читателей есть 3D-печатники, глядишь, пригодится:

STL защитный кейс для блока питания MacBook Pro STL защитный кейс для MagSafe (2-ое поколение)

А что если у вас нет принтера?

На досках объявлений посмотрите ребят, которые занимаются 3D-печатью. Вес моделей незначительный, STL-файлы у вас есть, поэтому адекватный и не жадный печатник возьмет немного.

И если есть возможность, сделайте это, пока кабель в нормальном состоянии. Со своим колхоз-моддингом я немного опоздал — оплетка у основания коннектора MagSafe уже немного потрепалась, но в таком чехле шнурок можно хотя бы уберечь от клинической смерти, избежав постоянных изгибаний в уязвимом месте.

P. S. Для новых блоков питания, которые используются в MacBook и MacBook Pro после 2016 года, логичнее использовать подобный «чехол» на сам коннектор. Готовой модели пока не видел, но, если будет желание — смоделируем;)