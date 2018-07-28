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Новый iPhone с LCD получил Full Active дисплей
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Новый iPhone с LCD получил Full Active дисплей 

iPhones.ru 28 июля 2018
Фото: iPhones.ru
Новый iPhone с LCD получил Full Active дисплейСомнений в том, что в этом году Apple представит айфон с LCD-дисплеем практически нет. Хотя компания и планирует в перспективе полностью перейти на OLED-матрицы, лишить потребителя IPS пока не готова.
Согласно последнему отчету ресурса Macotakara, в 6,1-дюймовом iPhone с LCD дисплеем будет одна любопытная особенность.
Похоже, что Apple впервые выпустит смартфон с дисплеем Full Active. Подобными дисплеями Samsung радует своих фанатов уже несколько лет.
Используя Full Active дисплей, Apple сможет максимально уменьшить рамки по периметру экрана с 2-3 миллиметров до 0,5 мм.
Macotakara сообщает и примерный срок выхода нового iPhone с LCD на рынок. Похоже, что Apple вынуждена будет перенести поставки на ноябрь в связи с выпуском абсолютно нового смартфона. Задержка в несколько месяцев после сентябрьского анонса для компании становится уже традицией.
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