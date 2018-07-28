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Sony выпускает самый большой и тяжелый смартфон 2018 года
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Sony выпускает самый большой и тяжелый смартфон 2018 года 

Android Insider 28 июля 2018
Фото: Android Insider
Компании Sony удалось представить действительно уникальный смартфон для 2018 года. В нем нет «бесконечного» экрана и «челки». Он является самым большим и тяжелым смартфоном среди новинок этого года. Его размеры и вес настолько внушительно, что использовать его одной рукой действительно может быть сложно.
Xperia XZ2 Premium оснащён 5,8-дюймовым дисплеем с разрешением 4K. Сверху и снизу от дисплея есть достаточно толстые рамки. В результате, смартфон получился 158 миллиметров длиной и 80 миллиметров шириной. Толщина его корпуса составляет 11,9 миллиметра, а весит новинка 236 грамм.
Все эти числа могут показаться не такими уз пугающими, если не сравнивать их с параметрами других современных смартфонов. Наши коллеги из Phone Arena сделали наглядное сравнение. Вышло, что Xperia XZ2 Premium больше и тяжелее Galaxy Note 8 от Samsung и iPhone 8 Plus от Apple.
Толщина Sony Xperia XZ2 Premium почти на 3 миллиметра выше толщины большинства современных флагманов. Разница в весе будет очень ощутима. Нельзя назвать новинку от Sony плохим смартфоном, но компания явна пошла на эксперимент.
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