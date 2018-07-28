Обзор ноутбука Huawei Matebook X Pro: стиль, мощь и потайная камера

Huawei полон решимости выбиться в лидеры не только в среднем ценовом диапазоне, но и в премиум-сегменте. Matebook X Pro — очередное тому доказательство. Компактный «ноут» с экраном 14” и мощной начинкой — просто предел мечтаний для любого офисного работника, который вынужден носить компьютер в портфеле. Видео, презентации, игры, даже графические программы для этого ноутбука не проблема. Удобный формат и яркий дисплей Дисплей: 13,9”, сенсорный

Разрешение экрана: 3000×2000

Вес устройства: 1,34 кг 13,9-дюймовый сенсорный дисплей поддерживает мультитач и реагирует на прикосновения великолепно. Серия FullView предполагает минимальные рамки вокруг экрана, и здесь они, действительно, почти не заметны — всего 4 мм. К экрану вообще никаких претензий: он достаточно контрастный и яркий, чтобы без проблем работать на ноутбуке даже в солнечный день. Изменение угла обзора некритично влияет на качество картинки, так что обсуждать с коллегами презентацию можно без всякого проектора.

Веб-камера: попробуй найди! Разрешение камеры: 1 Мп Чтобы сделать рамки экрана максимально тонкими, инженерам пришлось перенести веб-камеру в другое место. Но где она? Если не знать точное расположение, можно долго крутить ноутбук в руках. На самом деле камера скрыта в фальшкнопке между клавишами F6 и F7. Нажимаешь на нее — камера выдвигается, нажимаешь — вновь прячется. Решение более, чем странное: представьте, что будет видеть ваш собеседник в Skype, если вы будете традиционно смотреть на его изображение на экране. Определенно, это один из самых оригинальных ракурсов.

Можно порадоваться лишь за маниакально боящихся видеошпионажа пользователей: с такой камерой за вами точно ни один хакер подсматривать не сможет.

Аккумулятора хватит надолго Тип аккумулятора: Li-Pol Емкость аккумулятора: 57.4 Вт⋅ч Время работы от аккумулятора: до 12 ч Если быть точнее, на целых 12 часов работы с офисными приложениями или на 11 часов просмотра видео. Даже, если вам вздумается использовать ресурсоемкие программы, можете смело уходить от розетки часов на 6 (конечно, пока аккумулятор новый).

Начинка под стать статусу Процессор: Intel Core i7 8550U 1800 МГц Оперативная память: 8 Гб Постоянная память: SSD 512 Гб Видеокарта: NVIDIA GeForce MX150 Понятное дело, топовые модели ноутбуков должны справляться с любыми задачами. Matebook X Pro определенно справится. У него есть для этого все: мощный процессор, Intel Core i7-8550U с тактовой частотой 1,8 ГГц, 8 «гигов» оперативной памяти, быстрый SSD-накопитель емкостью 512 Гб и дискретная видеокарта NVIDIA Geforce MX150. Отличный набор, который, вероятно, с трудом удалось уместить в компактный корпус. Уж дискретная видеокарта в тонких ноутбуках точно встречается нечасто. В целом по производительности этот ультрабук вполне можно сравнить со многими игровыми «ноутами». При использовании офисных программ девайс работает практически неслышно. Но стоит только дать более серьезную нагрузку, как шум от вентиляторов становится заметен, хотя и не раздражает.

Интерфейсы, которые мы потеряли

Какие разъемы есть: USB 3.0,

2*USB 3.1 Type-C,

аудиоразъем для микрофона/наушников Конечно, это здорово, что в тонком корпусе нашлось место столь мощному «железу». Но без потерь не обошлось. У Huawei Matebook X Pro всего лишь три порта USB (два из них USB 3.1), есть 3,5-миллиметровый аудиоразъем, при этом никаких LAN-портов, картридеров и даже HDMI — даже и не мечтайте вывести любимый сериал на телевизор.

Этого можно не замечать, если у вас в приоритете небольшой вес и стильный внешний вид ноутбука. В конце концов, никто не отменял соединения по Wi-Fi и Bluetooth, которые, разумеется, тут есть.

Наше резюме:

Выпуском Matebook X Pro компания Huawei снова показывает, насколько важен для неё премиум-рынок. Тонкое 13,9-дюймовое устройство во время теста показало превосходное качество почти во всех областях. Особенный восторг вызвали у нас дисплей и мобильность. Даже производительность, несмотря на тонкость конструкции, здесь великолепная. Только в отношении оснащения, на наш вкус, китайцы упустили слишком многое. Преимущества тонкий корпус, небольшой вес яркий дисплей с тонкими рамками мощный процессор и SSD на 512 Гб дискретная видеокарта NVIDIA Недостатки некоторые важные интерфейсы отсутствуют Характеристики Huawei Matebook X Pro Процессор

Intel® Core™ i7-8550U Частота процессора, Мгц 1800 Видеокарта

NVIDIA GeForce MX150, 2 GB GDDR5 Диагональ экрана, дюймы

13,9 Разрешение экрана

3000 x 2000, 260 PPI Тип/объем жесткого диска, Гб SSD/512 Оперативная память, Гб 16, DDR3 Время работы от аккумулятора, ч до 12 Размеры, мм 304/217/14.6 Вес, кг 1,34 Альтернативные варианты:

HP ProBook 430 G5 Вот еще один вариант ноутбука на все случаи жизни, который показал отличные результаты в нашей лаборатории. Может быть оснащен процессорами от Intel Core i3 до Intel Core i7, оперативной памятью до 16 Гб. Экран чуть поменьше, вес — чуть побольше, но это мелочи. Если топовые характеристики не так важны, можно вполне уложиться в 40 000 руб. за ProBook 430 G5 с Intel Core i5. Хотите подробностей — читайте наш тест HP ProBook 430 G5.

Аpple MacBook 12″ 2017

Тут все понятно: если вы ищете легкий, компактный, стильный ноутбук, модели от Apple явно привлекую ваше внимание. В 12-дюймовом формате можно найти MacBook с Intel Core M, 8 Гбайт оперативной памяти и 256-гигабайтным SSD-накопителем — тоже неплохой вариант. Конечно, если вам не так принципиальна Windows.

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