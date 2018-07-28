3 главных вывода после кражи iPhone X

3 главных вывода после кражи iPhone XВот уже прошло больше недели после того, как у меня украли iPhone X. Только сейчас я понял, что Apple , по сути, никак не защищает свои смартфоны.

За это время я понял, что купертиновцы реально никак не могут предоставишь гарантии защиты своих устройств.

1. Найти iPhone не работает вообще

Что даёт нам функция Найти iPhone? Мы можем отследить и найти свой смартфон спустя некоторое время (24 часа) после кражи. А также дистанционно заблокировать его.

Но в этом случае должно соблюдаться хотя бы одно из двух условий:

• смартфон должен быть включён

• устройство должно быть подключено к интернету

И если вы столкнулись с той же ситуацией, что и я, то будьте готовы. Во-первых, шансы на то, что вы найдёте свой смартфон, стремятся к нулю.

Даже если вы найдёте устройство на карте по последней геопозиции, то не сможете никак найти гаджет среди толпы. Как правило, воры, укравшие ваш девайс, выключают смартфон.

То есть у него нет доступа к сети. А значит вы не сможете воспроизвести звук среди большого скопления людей.

Во-вторых, ваше устройство не отображается в списке, если оно не подключено к интернету.

Решение: Apple могла бы внедрить режим, схожий с выключением смартфона. Мол, вы отключили девайс, но на самом деле этого не произошло.

Ближайший аналог уже есть среди твиков пользователей Reddit. Он позволяет найти смартфон, имитируя физическое отключение гаджета.

Грубо говоря, ваше устройство физически выключено. Но вы сможете отследить геопозицию iPhone. Даже с учётом его последнего местоположения.

Ваш iPhone будет физически отображаться в выключенном состоянии, но при этом будет работать. Хотя бы отображать геопозицию через ГЛОНАСС или GPS.

2. Полиции нет дела до вашего смартфона

Уже прошло больше недели после кражи моего iPhone X за 80 тыс. рублей. Судя по правилам полиции, это считается кражей в особо крупном размере.

И знаете что, правоохранительные органы даже не удосужились сохранить IMEI-номер моего устройства. Разве это не показатель?

Окей, если вы в это не верите. Буквально вчера дознаватель пытался узнать, что именно у меня украли.

С момента кражи прошло больше недели, но следователи даже не удосужились узнать, что именно случилось. И более того, оно даже не сохранили imei смартфона.

Главный вопрос меня просто «убил». Вчера мне позвонил сотрудник полиции и попытался узнать, какой у меня IMEI устройства. При этом сотрудники правоохранительных органов сняли у меня «скан» документов о покупке и замене гаджета.

Напомню, что с момента кражи прошло более недели. Официальный срок для установления преступника — 30 дней с момента подачи заявления.

Далее сотрудники правоохранительных органов не делали вообще ничего. Прошла неделя, а они решили заняться моим делом.

3. Apple никак не защищает ваши данные

Как бы Apple ни твердила о защите смартфона, ее, банально, нет. Согласно соглашению об использовании гаджетов, вы полностью несете ответственность за защиту ваших данных.

Вы несете ответственность за переустановку программ, данных и информации. Настоящая гарантия не распространяется на восстановление и переустановку других программ, данных и информации.

Единственное, за что вы можете зацепиться — доступ к данным, предоставленным вами для оплаты. В этот перечень входят:

• счета

• прикреплённые к Apple Pay номера кредитных/дебетовых карт

• данные для оплаты покупок через iTunes

В этом случае вы можете обратиться с претензией к ООО «Эппл Рус». Только там могут отследить местоположение вашего устройства. Техническая поддержка Apple не имеет доступа к данным о местоположении вашего устройства. Зато в «головном офисе» вам могут отследить ваш гаджет с точностью до миллиметра.

Apple должна усилить защиту своих гаджетов

Минимум, что должна реализовать Apple — сделать возможным отслеживание смартфона/планшета/компьютера через iCloud без подключения к сети.

И это не должно зависеть от оператора сети. Исходя из закона «О связи», производитель обязан представить доступ к местоположению устройства по запросу полиции.

Как минимум, это может сделать оператор. Правда, после запроса правоохранительных органов. Тем не менее, у операторов связи есть возможность отследить геопозицию устройства по местонахождению SIM-карты. А значит, они могут посмотреть, где был ваш смартфон в последний момент времени, пока «симка» не была изъята.

Если вышеперечисленные методы не помогают, пишите официальное заявление в прокуратуру . Его рассматривают в течение рабочих 10 дней.

Это высший орган власти, который способен направить полицию на «истинный» путь, если она не хочет работать, как положено.

По закону полиция обязана:

внести IMEI вашего iPhone в список украденных

попытаться найти ваш смартфон в течение 30 календарных дней

создать уголовное дело о краже

Если этого не произошло, обращайтесь в прокуратуру. Иначе вашим смартфонов могут попросту даже не начать заниматься.

Apple все ещё не способна обеспечить полную сохранность ваших данных

Как бы Apple ни заявиляла о защищённости вашего смартфона/планшета/компьютера, это невозможно реализовать на 1000%. И я это прекрасно понимаю.

На каждое действие найдётся противодействие. Следовательно, для каждого метода защиты существует метод его обхода.

За последнюю неделю у меня украли:

данные кредитных карт

логин к iCloud

пароль к двум социальным сетям

Не спрашивайте, как это произошло. Увы, я сам этого не знаю.

Защитить себя можно только в одном случае. Если вы создадите разные пароли ко всем сервисам, где вы их используете.

Учитывая, что их может может быть очень много, я бы посоветовал применять для сохранения паролей сервис 1Password. К слову, Apple обязала сотрудников пользоваться именно этим сервисом.