Эксперты: использование смартфона во время зарядки опасно

Специалисты посоветовали не пользоваться гаджетами во время их зарядки. Это, по их словам, опасно и для смартфона и для хозяина девайса.

Как пишет Runews24.ru, нынешние смартфоны обычно оснащены литиево-ионными аккумуляторами, которые нагреваются во время подключения к электропитанию. Если в это время еще и пользоваться смартфоном, но батарея может вздуться. Также есть опасность ее взрыва.

Кроме того эксперты сообщают, что частое использование гаджета во время зарядки уменьшит сроки его эксплуатации, а сама зарядка начнет занимать больше времени.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Германии разработали специальный защитный чехол для смартфонов. В него встроены сенсоры, которые активируют пружинящие ножки по бокам гаджета в момент падения. Благодаря этому девайс во время падения не получает повреждений.

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