Ещё
Эксперты рассказали об опасности использования смартфона при его зарядке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперты рассказали об опасности использования смартфона при его зарядке 

ТК «Звезда» 27 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
При использовании телефона в то время, когда он заряжается, батарея может вздуться и даже взорваться.
Эксперты предупредили об опасности использования мобильными телефонами в то время, когда они заряжаются.
Они отметили, что в современных смартфонах стоят литиево-ионные аккумуляторы, которые регулярно нагреваются. Именно в этот момент специалисты настоятельно советуют не брать в руки телефон, так как батарея может вздуться, а телефон попросту взорваться, передает агентство «Актуальные новости».
К тому же перегрев значительно снизит время пользования аппаратом и сроки работы батареи.
Более того, эксперты предложили отключать смартфон от Сети во время зарядки, в случае если владелец телефона не ожидает срочного звонка.
ТК «Звезда»: последние новости
В Сеть «утекли» фотографии нового iPhone Петросян рассказал, что у него «гора свалилась с плеч» Покушение на Мадуро сняли камеры видеонаблюдения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин сорвал наступление на Донбасс1037
Петросян: гора с плеч свалилась207
В США похоронили «Армату»396
Сын известного бизнесмена покончил с собой427
Японию возмутили российские истребители на Курилах22
Видео
00:39
По стопам Волочковой: Собчак села на шпагат на яхте
Шоу-бизнес
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
00:28
Один из лидеров «русской мафии» попался
Криминал Происшествия
02:16
Появилось фото гибели авианосца США
Армия Оружие
04:07
Трамп предупредил об угрозе войны
В мире США
00:41
Герой боевиков: для чего Сигал нужен МИДу
В мире Статьи
00:41
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком
Происшествия Общество
00:58
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
Шоу-бизнес
00:26
В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли
Катастрофы Происшествия
00:38
Петросян: гора с плеч свалилась
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение