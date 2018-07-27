Эксперты рассказали об опасности использования смартфона при его зарядке

При использовании телефона в то время, когда он заряжается, батарея может вздуться и даже взорваться.

Эксперты предупредили об опасности использования мобильными телефонами в то время, когда они заряжаются.

Они отметили, что в современных смартфонах стоят литиево-ионные аккумуляторы, которые регулярно нагреваются. Именно в этот момент специалисты настоятельно советуют не брать в руки телефон, так как батарея может вздуться, а телефон попросту взорваться, передает агентство «Актуальные новости».

К тому же перегрев значительно снизит время пользования аппаратом и сроки работы батареи.

Более того, эксперты предложили отключать смартфон от Сети во время зарядки, в случае если владелец телефона не ожидает срочного звонка.