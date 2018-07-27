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Можно брать. Подставка для iPhone с USB-портами для Mac
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Можно брать. Подставка для iPhone с USB-портами для Mac 

iPhones.ru 27 июля 2018
Фото: iPhones.ru
Можно брать. Подставка для iPhone с USB-портами для MacUSB-портов никогда не бывает много. Пока процесс повсеместного внедрения Type-C идет довольно медленно, без специальных хабов работать проблематично.
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Чтобы не брать банальный «разветвитель», превращающий один разъем на компьютере в несколько, рекомендуем обратить внимание на хаб с подставкой для смартфона или планшета.
AIFFECT USB HUB не только добавляет дополнительные USB порты для подключения периферии, но и позволяет удобно расположить другие гаджеты на рабочем столе.
Угол наклона хорош для просмотра видео, уведомлений, работы со смартфоном и срабатывания Face ID без необходимости поднимать iPhone со стола.
Расположить смартфон или планшет в хабе можно как в горизонтальном, так и в вертикальном положении, а при подключении кабеля еще и зарядить девайс получится.
Есть две модификации хаба: с четырьмя или семью USB портами. Кроме этого, устройство доступно в сером и черном исполнении.
Купить на AliExpress: AIFFECT 7 USB — 1128 руб. или AIFFECT 4 USB — 713 руб.
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