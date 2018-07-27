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Выдвижная камера Vivo NEX выдержала прыжки балерины
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Выдвижная камера Vivo NEX выдержала прыжки балерины 

Ferra.ru 27 июля 2018
Китайская компания Vivo провела необычный тест на прочность выдвижной селфи-камеры смартфона Vivo NEX, чтобы доказать её прочность.
Когда-то, чтобы доказать прочность своих телефонов, президент компании Samsung встал на раскрытую раскладушку во время презентации. Vivo применила похожий подход, но для тестов выбрала симпатичную балерину.
Для этого восемь смартфонов перевели в режим съёмки, чтобы камера выдвинулась. На эти модули установили специальную платформу, а затем на неё запустили потанцевать балерину.
С учётом распределения веса, из 40 кг платформы на каждую камеру пришлось 5 кг. С учётом пятидесяти-килограммовой балерины и прыжковх на высоту 10 см, нагрузка на модули возросла до 12,5 кг. Прыжки и движения повысили нагрузку ещё сильнее, до 17,5 кг, но смартфоны выжили и сохранили работоспособность.
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