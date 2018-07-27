Тест и обзор видеорегистратора Blackvue DR750S-1CH: высокое качество по высокой цене

Итоги теста:

В то время, как качество изображения хорошее при съемке и днем, и ночью, некоторые проблемы возникают у камеры при условиях сумеречного освещения. В общем и целом, благодаря в том числе функции облачного хранения данных, Blackvue DR750S-1CH предлагает много фишек по высокой цене — около 23 500 рублей. Преимущества сенсор приближения для сохранения данных Wi-Fi — настраивать можно и через смартфон Full-HD со скоростью 60 кадров в секунду убедительное качество видео при съемке ночью в комплект поставки входит SD-карта емкостью 64 Гбайт Недостатки нет дисплея слишком чувствительные датчики ускорения плохое качество видео при проезде туннелей парковочный режим работает только с подключенным кабелем Тест Blackvue DR750S-1CH: нет дисплея, но в остальном — хорошие функции

Настраивать Blackvue DR750S-1CH не так уж и легко, потому что без экранчика контролировать то, насколько ровно установлена камера, можно либо через смартфон, либо «задним числом» при просмотре видео на компьютере.

При первом включении на SD-карту сохраняется файл конфигурации, который затем можно изменить на ПК с помощью свободно доступного программного обеспечения. В частности, вы можете выбрать по своим предпочтениям одну из 10 степеней чувствительности G-сенсора.

Тем не менее, в протестированной нами модели даже самая низкая из степеней чувствительности сенсора вертикальных колебаний оказалась слишком восприимчивой к поперечным дорожным стыкам и кочкам, что приводило к слишком частой записи защищенной копии видеофрагмента. Видео-кнопка с сенсором приближения

Кстати, о защите видеоданных от перезаписи: во время тестовых испытаний обращала на себя внимание неповторимым образом оформленная «кнопка», которая защищает актуальный видеофрагмент от перезаписи.

На левой стороне корпуса находится сенсор приближения, которому достаточно взмаха (близкого) рукой, чтобы сохранить актуальный видеофрагмент в отдельную папку. Визуальное и акустическое подтверждение операции производится моментально. При этом гарантированно сохраняются по меньшей мере 5 секунд видео, записанного перед срабатыванием сенсора.

Отметим, что качество изображения показалось нам убедительным (даже при съемке ночью), и лишь при проезде через тоннели у видеорегистратора возникают некоторые проблемы.

Альтернативные варианты:

Лучшее качество изображения по невысокой цене: Rollei CarDVR-308 (40134)

Наш лидер по соотношению цены и качества, который оценивается в приблизительно 7 000 рублей, предлагает не только более доступную стоимость.

Качество изображения тоже оказывается лучшим во всей соответствующей тестовой выборке.

По сравнению с Blackvue у него есть преимущество в виде экрана, но запись видео ведется в разрешении «лишь» Full-HD на скорости 30 кадров в секунду. Кроме того, Rollei, как и Garmin, является единственным производителем с превосходным подходом к соблюдению защиты конфиденциальности: видео хотя и снимается постоянно, но сохраняется только в том случае, если камера распознает аварию или пользователь даст на это явную команду.

Лидер рейтинга: Garmin Dash Cam 55 Лидер рейтинга в лице Garmin Dash Cam 55 понимает сразу две планки ориентиров для преследователей: в плане оснащения и удобства эксплуатации, а также функций безопасности данный видеорегистратор превзойти пока не смог ни один из конкурентов.

Больше всего нам понравился подход к работе с файлами данных: камера всегда снимает видеофрагменты 1-минутной длины. Если устройство распознает дорожный инцидент (или пользователь даст команду), то помимо актуального видеофрагмента в специальную папку для защиты от перезаписи будут сохранены как предыдущий, так и последующий видеофрагменты.

Таким образом, авария должна быть записана полностью. Кроме того, после новейшего обновления прошивки автоматически будут удаляться старые видеофайлы.

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