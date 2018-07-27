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Lenovo выпустит мощный и компактный ноутбук ThinkPad X1 Extreme G1
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Lenovo выпустит мощный и компактный ноутбук ThinkPad X1 Extreme G1 

MDDevice 27 июля 2018
Фото: MDDevice
Компания Lenovo в скором будущем представит мощный ноутбук ThinkPad X1 Extreme G1. В его основу ляжет современная платформа Intel Coffee Lake-H, что гарантирует высокую производительность при незначительных толщине и весе.
В частности, внутри ThinkPad X1 Extreme G1 будет стоять процессор Intel Core i5-8300H с частотой до 4 ГГц, и это уже в базовой конфигурации, но его можно будет поменять на Core i7-8750H. Оба CPU несут по четыре вычислительных ядра, и каждый может обрабатывать 8 потоков информации, плюс у них есть видеокарта Intel UHD 630. В качестве опции будет доступна графика NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, которой хватит многим современным игрушкам.
Лэптоп ThinkPad X1 Extreme G1 оснастят 16 или 32 Гб оперативной памяти, SSD на 512 Гб или 1 Тб с интерфейсом PCI-E, экраном Full HD или Ultra HD с диагональю 15,6 дюйма и батареей на 5-7 часов автономной работы. Судя по всему, нас ждет почти игровая модель в тонком корпусе со строгим дизайном, вот только до появления ThinkPad X1 Extreme G1 остается еще около месяца. По последним данным, презентация ноутбука состоится на IFA 2018 в Берлине в последних числах августа этого года, а в продажу он поступит уже в сентябре по цене от 2000 евро.
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