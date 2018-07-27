В смартфоны добавят Родины

ФАС предложила предустанавливать в гаджеты отечественное ПО

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила обязать производителей смартфонов устанавливать на них отечественные аналоги популярных мобильных приложений. Если соответствующий закон будет принят, то инициатива вступит в силу уже в апреле 2019 года.

Отечественные аналоги

Весной следующего года производителей смартфонов и компьютеров могут обязать устанавливать на них отечественные приложения. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на «дорожную карту» Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, которая была внесена в правительство.

Новая «дорожная карта» должна способствовать развитию конкуренции в России в 2018-2020 гг. Необходимость ее разработки была вызвана жалобами граждан на то, что на смартфонах зачастую предустановлены многочисленные приложения, которые невозможно удалить вручную.

В ФАС считают, что закон поможет пользователям самим выбирать приложения, а также заменять их другими по собственному желанию.

Кроме того, документ обяжет производителей техники обеспечить возможность удаления любого приложения, кроме сервисных.

В предустановке приложений в свое время обвиняли Google. В 2015 году ФАС вынесла решение касательно этой компании. Тогда антимонопольная служба признала, что Google нарушает часть 1 статьи 10 ФЗ «О защите конкуренции» (злоупотребление доминирующим положением). На монополиста пожаловалась компания «Яндекс»

Как выяснилось в ходе расследования, Google заставляла производителей смартфонов, которые продавались в России, предустанавливать на устройство сервисы компании — карты, поисковую систему и пр. В обмен Google разрешала пользоваться магазином приложений Google Play.

Кроме того, ФАС России обнаружила, что действия Google привели к запрету на установку конкурирующих приложений других разработчиков.

В феврале этого года глава ФАС Игорь Артемьев пригрозил Google «сюрпризами», если та не начнет «работать по-человечески». Это принесло свои плоды, и уже в апреле стороны заключили мировое соглашение.

Что будет с отраслью

Аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов также связывает появление нового закона со штрафом для Google, только более недавним — в июле Еврокомиссия обязала компанию выплатить €4,3 млрд (около $5 млрд) за нарушение антимонопольного законодательства, в частности, за использование «антиконкурентных практик», связанных с операционной системой Android.

«Мера по обязательной предустановке отечественных программ противоречит принципу конкуренции и вряд ли будет закреплена, так как даже в случае принятия может быть оспорена. Гораздо более вероятно, что всем без исключения производителям софта ограничат возможность предустановки программ на телефон по аналогии с недавним штрафом в $5 млрд для Google в ЕС. В таком случае Россия станет еще одним рынком, где регулятор лишит права Google автоматически устанавливать другие программы вроде Google Maps или Gmail и диктовать условия производителям смартфонов», — заявил собеседник «Газеты.Ru».

Эксперт добавил, что считает маловероятной ситуацию, в которой новая инициатива в конечном итоге отразится на ценах смартфонов.

Председатель совета директоров группы компаний «ХайТэк» Николай Ивенев полагает, что новый закон поможет рынку отечественного софта.

«На наш взгляд, принятие подобного закона может положительно сказаться на российском рынке ПО и подстегнуть развитие отрасли: это касается как лидеров индустрии, так и стартапов, для которых данные меры также будут дополнительной поддержкой. Мы ожидаем, что в отрасли будут созданы новые интересные задачи и рабочие места для технических специалистов высокого класса, которые сегодня в силу отсутствия таковых нередко смотрят в сторону трудоустройства в иностранных компаниях», — заявил Ивенев в комментарии для «Газеты.Ru».

Если говорить о финансовых аспектах данной инициативы, то эксперт посоветовал адресовать этот вопрос производителям устройств.

«Практика предустановки приложений тех или иных разработчиков в смартфоны существует не первый год, поэтому, как мне кажется, особых сложностей с включением в прошивку устройств отечественного софта возникнуть не должно», — заключил Ивенев.

Председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин также поддержал инициативу, выдвинутую ФАС. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».