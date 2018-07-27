Обзор Acer Swift 7: Самый тонкий ноутбук в мире?

Acer Swift 7: самая стройная модель Swift 7 2018 года выпуска — самый тонкий ноутбук в мире. По крайней мере, именно так утверждает производитель Acer. Мы не можем это ни подтвердить, ни опровергнуть, так как у нас в тестовой лаборатории (пока что) побывали не все модели, которые можно найти на мировом рынке ноутбуков.

Так или иначе, габариты Swift 7 впечатляют. Вместе с плоскими опорными ножками в самом тонком месте устройство насчитывает всего 9,7 мм. В самом «толстом» — 10,1 мм. Весит Acer всего 1,18 кг, что совсем немного для 14-дюймового устройства. Если вы ищите компактный ноутбук, новая модель Swift 7 станет отличным выбором.

В плоской конструкции инженерам удалось найти место для большого аккумулятора. В офисном сценарии с яркостью дисплея в 200 кд/м2 лэптоп работал 11 часов 44 минуты. Если вы любите смотреть видео, можете рассчитывать почти на 10 часов автономной работы. Когда мы увеличили нагрузку с помощью бенчмарка PCMark 8, ноутбук продержался чуть больше 6 часов без зарядки. В общем и целом такие результаты нас очень обрадовали.

Прекрасный корпус, плохие устройства ввода Качество исполнения здесь на высоте. Алюминиевый корпус, высокая устойчивость и стойкость делают ноутбук практически неубиваемым. Отчетливо видимый шарнир верхней крышки, который не позволяет использовать устройство в качестве планшета, во время теста показал себя очень стабильным.

Попать в топ нашего рейтинга модели помешали клавиатура и тачпад: тачпаде нет клик-функции, а из-за чрезвычайно плоской конструкции клавиши практически не имеют свободного хода. Соответственно, при наборе текста можно рассчитывать лишь на минимальную обратную связь.

Производительность для офиса

Офисные и мультимедийные задачи для Swift 7 проблемой не станут. Начинка ноутубка: энергоэффективный процессор Intel Core i7-7Y75 с базовой тактовой частотой 1,3 ГГц и мощностью 4,5 Вт, графический чип HD Graphics 615, 8 Гбайт оперативной памяти и 256-гигабайтный SSD-накопитель. WLAN ас, Bluetooth— и LTE-модули для беспроводной коммуникации тоже присутствуют.

А вот от многих разъемов придется отказаться в пользу плоской конструкции. Место нашлось только для двух портов USB 3.1 и 3,5-мм аудиоразъема. Больше никаких физических интерфейсов не представлено. Вам придется брать с собой многочисленные адаптеры для подключения периферии.

Посредственный дисплей

Бликующая 14-дюймовая панель предлагает разрешение Full-HD (1920х1080 пикселей), которого недостаточно для Windows-модели из ценового сегмента выше 1000 евро. Максимальная яркость дисплея составляет хорошие 305,1 кд/м2, в то время как шахматную контрастность с её 157:1 можно назвать слабой. Равномерность подсветки посредственная, если сравнивать с другими устройствами из нашего рейтинга.

Учитывая, что новый Acer Swift 7 стоит ни много ни мало 150 000 рублей, у новинки слишком много недостатков, которые хоть и не делают ее «непригодной», но никак не оправдывают столь высокую цену. Все-таки компания Acer пожертвовала слишком многими вещами ради звания «самый тонкий ноутбук в мире».

Вывод

Новый Acer Swift 7 произвел на нас двоякое впечатление. С одной стороны — невероятно тонкий корпус, низкий вес и замечательная продолжительность времени автономной работы. С другой стороны — общую картину омрачают средненький дисплей и неоправданно «премиальная» стоимость. Преимущества чрезвычайно тонкий корпус очень хорошая продолжительность времени автономной работы высокое качество исполнения LTE-модуль серийно Недостатки слишком мало физических интерфейсов характеристики дисплея лишь средненькие клавиатура и тачпад посредственные для встроенного сюда железа слишком дорогой Альтернатива: Huawei MateBook X Pro W29A

Huawei Matebook X Pro — непосредственный конкурент Acer Swift 7. Модель предлагает отличное оснащение в виде Core i7 Ultra Low Voltage, графики Nvidia Geforce и SSD-накопителя на 512 Гбайт. Matebook X Pro «толще» своего всего на 1 миллиметр, и при стоимости 130 000 станет лучшим выбором.

Если вы ищете максимально мобильный и легкий ноутбук, то, выбирая модель от Apple, вы никогда не ошибетесь. В качестве альтернативы супертонкому Acer мы предлагаем 12-дюймовый MacBook с Intel Core M, 8 Гбайт оперативной памяти и 256-гигабайтным SSD-накопителем, который в настоящее время можно заполучить за 75 000 рублей.

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