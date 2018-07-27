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Oppo Find X сломался в тесте на изгиб
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Oppo Find X сломался в тесте на изгиб 

Ferra.ru 27 июля 2018
Известный испытатель смартфонов JerryRigEverything проверил на прочность смартфон Oppo Find X. В результате, смартфон провалил тест на изгиб.
Напомним, Oppo Find X получил, действительно, безрамочный дизайн без таких компромиссных решений, как вырез экрана в стиле iPhone X или расширенная нижняя кромка. Дисплей занимает 93,8% передней панели. Фронтальная камера, а также двойная основная камеры расположены в специальном моторизированном модуле, автоматически выдвигающемся при необходимости. Сканера отпечатков пальцев не предусмотрено, для аутентификации пользователя производится по лицу.
Как оказалось, моторизированный модуль стал одним из самых слабых мест смартфона. Сбой в работе модуля означает не только невозможность съёмки, но и разблокировки смартфона по лицу. Модуль, кстати, немного хлябает, то есть имеются зазоры, в которые может набиваться пыль и другие частицы, что также может повлиять на работоспособность системы.
При оказании давления на заднюю сторону, смартфон легко гнётся. То есть, его легко сломать при использовании большей силы. При давлении спереди, ломкий AMOLED не выдержал и растрескался в несколько секунд. При большем сгибе обе стеклянные панели начали трескаться. Отсутствие более прочной металлической рамки делает смартфон ломким. Как отметил испытатель, большинство смартфонов выживают в этом тесте.
В тесте устойчивость смартфона к царапинам Oppo Find X со стеклом Gorilla Glass 5 лёгкие царапины появились на уроне 6 по шкале Мооса и более глубокие — на уровне 7. Рамка смартфона, включая кнопки, изготовлены из металла. Задняя панель также устойчива к царапинам благодаря Gorilla Glass 5. При проверке огнём на дисплее остался белый «ожёг», который уже не восстановится.
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