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Elephone выпустила смартфон A4 Pro с «монобровью» и сканером отпечатков сбоку
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Elephone выпустила смартфон A4 Pro с «монобровью» и сканером отпечатков сбоку 

Карельские вести 27 июля 2018
Фото: Карельские вести
После целого ряда слухов и новостей Elephone A4 Pro анонсирован официально. Купить его еще нельзя, но можно подписаться на уведомление и получить купон на скидку в $20. Официальная же стоимость смартфона составит $159,99.
Elephone A4 Pro сочетает в себе, наверно, почти все тренды дизайна этого года. Спереди стоит большой дисплей с «монобровью» сверху и тонкой рамкой снизу, а задняя панель закрыта стеклом. Интересным решением выглядит установка сканера отпечатков пальцев на рамке.
С технической стороны A4 Pro оснащен 5,85-дюймовым дисплеем 18,9:9, 8-ядерным процессором, 4 гигабайтами оперативной памяти и встроенным накопителем на 64 гигабайта. Из коробки телефон идет с системой Android 8.1 Oreo.
Сзади стоит простая 16-мегапиксельная камера, спереди — 8-мегапиксельная фронталка.
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