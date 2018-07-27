Elephone выпустила смартфон A4 Pro с «монобровью» и сканером отпечатков сбоку

После целого ряда слухов и новостей Elephone A4 Pro анонсирован официально. Купить его еще нельзя, но можно подписаться на уведомление и получить купон на скидку в $20. Официальная же стоимость смартфона составит $159,99.

Elephone A4 Pro сочетает в себе, наверно, почти все тренды дизайна этого года. Спереди стоит большой дисплей с «монобровью» сверху и тонкой рамкой снизу, а задняя панель закрыта стеклом. Интересным решением выглядит установка сканера отпечатков пальцев на рамке.

С технической стороны A4 Pro оснащен 5,85-дюймовым дисплеем 18,9:9, 8-ядерным процессором, 4 гигабайтами оперативной памяти и встроенным накопителем на 64 гигабайта. Из коробки телефон идет с системой Android 8.1 Oreo.

Сзади стоит простая 16-мегапиксельная камера, спереди — 8-мегапиксельная фронталка.