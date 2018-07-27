Fortnite для Android будет эксклюзивом Galaxy Note 9

Легендарный компьютерный тайтл Fortnite будет эксклюзивно доступен владельцам Galaxy Note 9 в течение целого месяца со дня своего релиза, сообщает XDA со ссылкой на осведомленные источники. Для этого разработчикам студии Epic Games пришлось изрядно постараться, чтобы как следует оптимизировать игру для флагманского фаблета Samsung.

Соглашаясь на эксклюзивный релиз Fortnite, создатели, очевидно, рассчитывали на более быстрый рост аудитории, чем при массовом запуске. Как отмечают источники XDA, привлечь покупателей Galaxy Note 9 к игре планируется путем предоставления ряда внутриигровых привилегий, а также расширения возможных способов взаимодействия и управления персонажем.

Эксклюзивное управление Fortnite

Например, владельцам Galaxy Note 9 позволят задействовать в игре стилус S Pen, который получит поддержку Bluetooth. С его помощью игроку предстоит прицеливаться при стрельбе либо перезаряжать оружие. Кроме того, используя портативную док-станцию DeX, пользователи смогут выводить изображение на экран компьютера для более удобного гейминга.

Сотрудничество с Epic Games будет выгодно и для самой Samsung. По некоторым данным, вендор планирует продвигать Galaxy Note 9 не только как ультимативное устройство для бизнеса, но и как геймерский смартфон. Формированию соответствующей репутации будущего фаблета поспособствует продвинутая система жидкостного охлаждения, которая пригодится под нагрузками.

Обсудить эту и другие новости Android можно в нашем Telegram-чате.