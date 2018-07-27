Тест Blackberry Key2: стильный смартфон с большой клавиатурой

С BlackBerry Key2 производитель TCL тонко, но разумно модернизировал свою предыдущую находку — Blackberry KeyOne. Смартфон с физической клавиатурой дает все преимущества новейшей версии Android, при этом отличаясь элегантным классическим дизайном. Впрочем, недостатков в нем тоже хватает. Итоги теста В случае BlackBerry Key2 производителю вновь удался симбиоз традиционного форм-фактора смартфонов BlackBerry и современной системы Android. При этом Key2 в некотором отношении превзошел воего предшественника — BlackBerry KeyOne. Смартфон с физической клавиатурой стал быстрее, легче и изящнее, а также предлагает двойную камеру с функцией зума. Однако он далеко не идеален: продолжительность автономной работы уменьшилась, и по-прежнему отсутствуют некоторые функции, к примеру, индуктивная зарядка и защита от пыли и воды. Преимущества тонкий корпус крупные клавиши относительно легкий вес двойная камера с функцией зума Недостатки время работы от аккумулятора уменьшено время зарядки увеличилось нет защиты от пыли и воды нет индуктивной зарядки Результаты тестирования Blackberry Key2 Соотношение цена/качество Среднее Место в общем рейтинге 39 из 166 Соотношение цена/качество: 49 Производительность и управление (35%): 92.5 Оснащение (25%): 88.2 Аккумулятор (15%): 90.3 Дисплей (15%): 82 Фотокамера (10%): 77.2 Результаты тестированияМетодика тестирования Поставьте оценку — 88% Редакционная оценка—Пользовательская оценкаВы уже поставили оценку Всегда актуальный: BlackBerry Key2

Ярче всего выделяется новый дизайн Key2, который выглядит намного более сдержанно, чем у KeyOne. Если предыдущая модель отличалась ностальгическим шармом 90-х, прежде всего благодаря хромированным элементам на клавиатуре и черному блестящему пластику панелей, то BlackBerry Key2 имеет четкую прямоугольную форму и матовую отделку алюминиевой рамы (черной или серебряной), что делает дизайн смартфона более актуальным и современным.

Задняя панель прорезинена, благодаря чему отпечатки пальцев едва заметны, а смартфон надежно лежит в руке. Хорошо еще и то, что теперь все элементы управления находятся на правой стороне и ими легко управлять большим пальцем. Кроме того, Key2 весит 168 грамм, что примерно на 20 граммов меньше, чем у предшественника, и он немного тоньше, чем KeyOne.

Активно обсуждаемая некоторыми критиками «тяжеловесность» KeyOne при работе с клавиатурой у его последователя практически не ощущается. Визуально Key2 кажется меньше, чем KeyOne. На самом же деле он «вырос» на 2 миллиметра, отчасти потому, что на аппаратную клавиатуру было отведено немного больше места. Если говорить кратко, то дизайн Key2 доставляет настоящее визуальное наслаждение. Больше — значит лучше: новая клавиатура BlackBerry

Кнопки клавиатуры не только стали больше: они сделذны из другого материала. У BlackBerry KeyOne клавиши имеют своеобразное силиконовое покрытие, поэтому кажутся довольно мягкими даже при сильном нажатии. У Key2 клавиши сделаны из жесткого пластика с белыми буквами и серыми цифрами и подсвечиваются изнутри. У каждой клавиши очень хорошо чувствуется точка давления, и буквы легко набираются. Набирать тексты на BlackBerry — одно удовольствие.

TCL отказались от клавиши управления справа, добавив вместо этого клавишу «Speed ​​Key» — специальную кнопку, с помощью которой можно осуществлять быстрый запуск приложений и системных функций. Это чрезвычайно практичная кнопка, которая помогает обойтись без обращения к главному меню или списку недавно открытых приложений, но к ней надо немного привыкнуть.

Остальные функциональные кнопки на клавиатуре идентичны KeyOne. Пробел скрывает сенсор отпечатка пальца для разблокировки устройства. Сами кнопки также сенсорные, поэтому вы можете использовать клавиатуру и в качестве сенсорной панели. С практической точки зрения это удобно при прокрутке веб-страниц и вводе текста: можно подтвердить выбор одного из предложенных системой слов легким движением вверх.

Впрочем, в нашем тесте сенсорные возможности клавиатуры вызвали немало путаницы: прокрутка не всегда работала гладко, как и выбор слов. В ходе теста выяснилось, что в ошибках виноват пробел — по-видимому, потому, что он не реагирует на касание. Если вы не трогаете пробел или проводите большим пальцем справа или слева от него, введенные данные принимаются без ошибок. Богатый внутренний мир: обновленный процессор и больше памяти

В дополнение к обновленному дизайну TCL также пересмотрела аппаратную начинку устройства. Впрочем, сама концепция не изменилась: как и в BlackBerry KeyOne, в Key2 используются высококачественные компоненты средней мощности. Объем внутренней памяти составляет 64 ГБайт и расширяется с помощью карты MicroSD. Устройство имеет 6 ГБайт оперативной памяти. Обновлены модули Wi-Fi (ac) и Bluetooth (5.0). Однако, Key2 по-прежнему лишен защиты от пыли и воды и беспроводной зарядки.

Key2 работает на Snapdragon 660, актуальном процессоре среднего класса от Qualcomm . В принципе, класс процессора для устройства не имеет значения. BlackBerry Key2 особенно хорошо демонстрирует, что с точки зрения производительности границы между разными процессорами размыты, и в повседневном использовании вы можете не заметить разницы. То, какой смартфон вы держите в руках — высокого класса или среднего класса — будет более заметно в других областях, например, по качеству фотографий. Премьера: первая двойная камера BlackBerry

Как и многие другие производители, TCL использует в BlackBerry Key2 двойную заднюю камеру, у которой второй объектив имитирует двукратный зум. 12-мегапиксельная камера делает довольно аккуратные снимки. Впрочем, по сравнению с KeyOne улучшение не очень заметно. Фактически, качество изображения осталось на том же уровне за одним исключением: при дневном свете фотографии относительно нейтральные и чистые, но в деталях не хватает резкости, как у Sony Xperia XZ2 или HTC U11. Также заметно, что качество заметно уменьшается к краю снимка. На устройстве, которое мы тестировали, верхний правый край (в ландшафтном режиме) был заметно более размытым, чем остальная часть изображения.

В целом, фотографии на Key2 очень неплохи, но, конечно, не высококлассные. То же касается и снимков в условиях низкой освещенности: изображения не отличаются чрезмерным шумом, детали хорошо различимы, но в конечном итоге качество и баланс, характерные для снимков на устройствах более высокого уровня, отсутствуют. Посредственная фронтальная камера

8-мегапиксельная фронтальная камера немного разочаровывает, потому что мы не получили действительно четких фотографий. Все изображения выглядят так, будто к ним применили фильтр размытия. Фронтальную камеру, таким образом, можно назвать самым слабым местом устройства. Дисплей: 4,5 дюйма хватит всем

Как и KeyOne, Key2 делает ставку на 4,5-дюймовый дисплей с разрешением 1620 x 1080 пикселей. Для Интернет-серфинга и чтения размера дисплея вполне хватает. А вот при наборе текста Key2 даже выигрывает благодаря физической клавиатуре, потому что большая часть изображения не перекрывается наложенными буквами. При работе с медиаконтентом мнения у нас разошлись. Если вы постоянно смотрите видео на смартфоне, то размер дисплея и моно-динамик будут раздражать. Но большинству пользователей имеющегося экрана хватит, чтобы эпизодически смотреть видео, тем более что 4,5 дюйма — это все-таки уже не тот формат, для которого потребуется лупа.

В время теста смартфон удивил нас тем, что дисплей в лабораторных замерах несколько уступает своему предшественнику. Например, цветовое пространство стало меньше, а максимальная яркость — ниже: 426 кд/м2. Это все еще много, но не при ярком солнечном свете. У KeyOne яркость достигает 465 кд/м2. Аккумулятор: больше не марафонец? Батарея BlackBerry Key2 имеет мощность 3,500 мАч, что на 5 мАч меньше, чем у KeyOne. В тесте Key2 «выдыхается» на час раньше, чем его предшественник. Мы намерили 10:33 часа, и это очень хорошее значение: фактически, заряда аккумулятора должно с легкостью хватить пользователю на весь день. Но все же это меньше 11:16 часов у KeyOne.

То же самое относится и ко времени зарядки. BlackBerry Key2 требуется 120 минут, чтобы зарядиться от 0 до 100%. Это приличное время, но оно снова хуже, чем у KeyOne, который заряжается всего 105 минут. Как уже упоминалось ранее, TCL не использует беспроводную зарядку, хотя дизайн оборудования мог бы позволить это. Программное обеспечение: иногда больше — все-таки хуже

Как и в случае с KeyOne, смартфон набит предустановленными приложениями, которые пригодятся, в первую очередь, постоянным пользователям BlackBerry. В список входит, например, программный хаб, который, помимо прочего, сводит все сообщения и записи календаря под единым интерфейсом и дает возможность быстрого доступа. Также в систему вернулось приложение Dtek для защиты системы Android.

Эти функции весьма специфичны и не нужны для ежедневного использования. Тем не менее, они весьму удобны некоторым пользователям. Однако с предустановленными приложениями всегда можно переусердствовать и перейти границу между «неплохо» и «бесит». BlackBerry Key2 находится на тонкой грани между этими полюсами: еще бы чуть-чуть, и навязанных пользователю приложений стало бы слишком много. На устройстве есть такие приложения как «Заметки», «Производительность», «Бесплатные звонки и сообщения», а также «Password Keeper» и «Power Center». Несколько из них можно удалить, но большинство намертво предустановлены на устройстве.

Поскольку BlackBerry Key2 обладает значительным объемом внутренней памяти, большое количество предустановленных приложений не сильно беспокоит. Тем не менее, лучше бы было предоставить пользователям возможность самостоятельно решать, какие приложения им нужны, а какие нет.

Впрочем, при интенсивном тестовом использовании в течение недели Key2 ни разу не подвел. В течение испытательного периода не было даже мелких сбоев в работе программного обеспечения устройства.

Читайте также: QWERTY-смартфон BlackBerry KEY2 представлен официально

BlackBerry KeyOne: бизнес-смартфон на Android

Тест смартфона Blackberry Keyone: бизнес-телефон возвращается! Характеристики и результаты тестирования Blackberry Key2 Соотношение цена/качество 49 ОС при тестировании Android 8.1 Актуальная ОС Android 8.1 Планируется ли обновление ОС нет данных Магазин приложений Вес 168 г. Длина x Ширина 151 x 72 мм; Толщина 9,8 мм; Экспертная оценка дизайна отлично Экспертная оценка скорости работы очень хорошо Скорость загрузки: PDF 800 Кбайт по WLAN 2,0 с Скорость загрузки: главная chip.de по WLAN 0,4 с Скорость загрузки: тестовая таблица chip.de по WLAN 8,1 с Качество звука (громкая связь) хорошо Процессор Qualcomm Snapdragon 660 Архитектура процессора Частота CPU 2.200 МГц Количество ядер CPU 4+4 Объем оперативной памяти 6,0 Гбайт Аккумулятор: емкость 3.500 мА·ч Аккумулятор: легко извлекаемый — Аккумулятор: время серфинга 10:33 ч:мин Аккумулятор: время зарядки 2:00 ч:мин Функция быстрой зарядки да ЗУ и кабель быстрой зарядки в комлекте Аккумулятор: время разрядки / время зарядки 5,3 Функция беспроводной зарядки — WLAN 802.11 n, ac Voice over LTE LTE: частоты 800, 1.800, 2.600 МГц LTE: Cat. 4 до 150 Мбит/с LTE: Cat. 6 до 300 Мбит/с LTE: Cat. 9 до 450 Мбит/с LTE: Cat. 12 до 600 Мбит/с Экран: тип LCD Экран: диагональ 4,5 дюйма Экран: размер в мм 63 x 95 мм; Экран: разрешение 1.080 x 1.620 пикселей Экран: плотность точек 434 ppi Экран: макс. яркость в темном помещении 426,9 кд/м² Экран: шахматная контрастность в светлом помещении 40:1 Экран: шахматная контрастность в темном помещении 118:1 Камера: разрешение 12,2 Мпикс Камера: измеренное разрешение 1.524 пар линий Камера: экспертная оценка качества снимков хорошо Камера: шумы VN1 1,9 VN1 Камера: минимальное фокусное расстояние 3,9 мм; Камера: минимальная дистанция съемки 7 см; Камера: время спуска затвора с автофокусом 0,75 с Камера: оптический стабилизатор — Камера: автофокус да Камера: вспышка Двойная LED, LED Разрешение видео 3.840 x 2.160 пикселей Фронтальная камера: разрешение 8,0 Мпикс LED-индикатор да (многоцветный) Радиоприемник да Тип SIM-карты Nano-SIM Dual SIM — Защиты от пыли и влаги (сертификат IP) — Сканер отпечатков пальцев Доступная пользователю память 52,8 Гбайт Слот для карт памяти да Разъем USB Type-C-USB 3.1 Bluetooth 5 NFC да Выход для наушников 3,5 мм; HD Voice да SAR 0,72 Вт/кг Версия прошивки при тестировании OPM1.171019.019 Дата теста 1900-01-00 Результаты тестирования Blackberry Key2

Фото: chip.de