Memomate — пауэрбанк с беспроводной зарядкой и экраном

Портативные аккумуляторы для многих давно стали абсолютно обыденной вещью, которой всегда найдется место в сумке. В продаже можно найти самые различные варианты таких устройств. Некоторые из них обладают дополнительными и порой очень неожиданными функциями, которых от простой внешней батарейки совсем не ждешь. Яркий пример — пауэрбанк Memomate, являющийся не только элементом питания, но и «рисовалкой».

Особенности

Прежде всего Memomate представляет собой очень практичный портативный аккумулятор, способный заряжать два подключенных устройства одновременно. Более того, подзарядка возможна даже без использования проводов — достаточно лишь положить совместимый смартфон на пауэрбанк. Это может абсолютно любой флагман с поддержкой технологии Qi: iPhone X, Samsung Galaxy S9 или любой другой.

Главной отличительной особенностью Memomate является внешняя поверхность с экраном E-Ink, используемым для быстрых рукописных заметок и зарисовок при помощи стилуса. Его основное назначение — иллюстрация ваших мыслей. Особенно это актуально для дизайнеров и любых других профессионалов, работа которых связана с графикой.

По сути, разработчики Memomate объединили графический планшет и портативный аккумулятор. Гибрид получился действительно необычным и, что самое главное, компактным. Он поставляется вместе с практичным кейсом, обеспечивающим беспроводную зарядку и удерживающим сам стилус. Последний, кстати, распознает различные степени нажатий. Рисунок с экрана удаляется нажатием одной лишь кнопки.

Характеристики

Своей памяти у Memomate нет, поэтому сохранять ваше творчество он не сможет. Прямой передачи зарисовок на смартфон также не предусмотрено. Разработчики предлагают просто фотографировать рисунки через специальные приложения, если это будет необходимо.

Само устройство имеет корпус толщиной всего 9,5 мм. Диагональ экрана для рисования — 6,5″, что вполне достаточно для быстрых зарисовок, графиков и иных записей. Memomate оснащен двумя полноразмерными USB-портами, одним разъемом microUSB и Lightning для проводного подключения устройств Apple. Емкость аккумулятора составляет 10 000 мАч, этого должно быть достаточно, чтобы 4 раза зарядить iPhone 8 или 3 раза Galaxy S9.

Доступность

Столь необычный гаджет вряд ли станет массовым, однако интерес к нему со стороны покупателей есть. Это подтверждает и очень успешный старт на краудфандинговой площадке Indiegogo, где разработчики уже собрали все необходимые для запуска средства. Количество желающих купить Memomate постоянно растет, и это вполне объяснимо, ведь цена устройства вполне демократичная — 49 долларов за базовый вариант и 54 за версию с беспроводной зарядкой. В переводе это примерно 3 100 и 3 500 рублей. Заказать аккумулятор может любой желающий.