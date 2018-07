Какими будут Apple Watch Series 4. Неужели круглыми?

Неужели круглыми?Внешний вид Apple Watch не менялся с презентации первой модели в 2015 году. За это время часы выросли в функциональном плане, обросли огромным количеством дополнительных аксессуаров и доказали бесполезность драгоценных металлов в электронике. Что дальше?

В этом материале мы собрали все правдоподобные слухи по поводу Apple Watch Series 4, которые должны представить уже осенью, от души приправили их своим мнением и хотим подискутировать с вами о судьбе самого персонального устройства.

Неужели Apple Watch Series 4 будут круглыми?!

Конечно, нет! С чего вы взяли?

Джонатан Айв : «Большой список функций важен, а вот круглая форма дисплея — нет»

Что тогда изменится в дизайне новых умных часов?

Для начала давайте разберемся, настолько ли плох дизайн Apple Watch, который не меняется несколько лет, чтобы его переделывать. Кому-то они могут не нравиться, но большинство не будет против, чтобы они остались в прежнем корпусе еще на пару-тройку лет.

И в этом не будет ровным счетом ничего плохого, ведь большинство владельцев предыдущих поколений уже успели обрасти огромным количеством аксессуаров для умных часов на все случае жизни: ремешки, чехлы, зарядные доки, кейсы для переноски.

Ждем почти точно такие же Apple Watch на 42 и 38 мм Уверен, никто не окажется в восторге, если коллекцию из сменных ремешков придется полностью менять на новый набор из-за банальных отличий в креплении. И в Apple понимают волну негатива, которую могут создать таким решением.

Более того, никаких слухов по поводу полного редизайна не было и нет. Какие-то мелкие отличия могут появиться, но кардинальными назвать их нельзя будет даже при большом желании.

А вот цвета и материалы корпуса могут немного измениться:

Скорее всего, алюиминиевые спортивные Apple Watch получат актуальную линейку цветов iPhone 8 (Plus) с новым золотым оттенком

Если в сентябре мы увидим iPhone XI (Plus) в стальном корпусе золотого цвета, могут выйти такие же Apple Watch

Конкретных слухов не было, но западные издания пишут, что Apple откажется от керамики в версии Edition и заменит ее каким-то другим интересным материалом

Самое явное отличие Apple Watch Series 4 — рамки вокруг экрана, которые уменьшатся под стать свежим iPhone и обновленному iPad Pro, который должен получить Face ID.

В общем, внешние изменения будут скорее косметическими, чем кардинальными, и это хорошо.

Каким будет экран грядущих Apple Watch Series 4 Его размер увеличится, и это станет главным отличием 4-й серии умных часов Apple перед 3-й.

На этом настаивает в том числе и Мин-Чи Куо, который ранее работал в KGI Securities, а потом перешел в TF International Securities. Аналитик набрался связей еще во время работы в Digitimes и почти не ошибается.

Бенджамин Гескин согласен с коллегой по цеху, а Райан Джонс уже даже успел проиллюстрировать разницу в размере экранов визуально.

Here Watch developers, I added screen dimensions in mm and pixels.

38mm Series 4 is 38% more screen area

42mm Series 4 is 35% more screen area pic.twitter.com/oLd6G8rqce

— Ryan Jones (@rjonesy) July 11, 2018

Площадь дисплея модели на 42 мм вырастет на 35%, на 38 мм — на 38%. Это огромные цифры, которые сделают потребление любой информации с экрана гаджета более простым и удобным. Именно это нововведение будет продавать устройство на рынке, и даже владельцы Series 3 захотят перейти на 4-е поколение.

Мы также считаем, что в Apple Watch Series 4 производителю пора обратить внимание на технологию Always On Display, которую в своих смартфонах использует компания Samsung.

Суть в том, что даже на выключенном экране показывается базовая информация о времени и дате, числе уведомлений и пропущенных событий. Это вывело бы использование умных часов на принципиально новый уровень. Их не нужно было бы постоянно активировать, чтобы просто посмотреть на часы и минуты.

За счет использования OLED-экрана это потребляло бы минимальное количество заряда аккумулятора сверху того, что уже есть сейчас. Поэтому мы всеми руками за внедрение фишки.

Еще весной 2017 года мы писали о технологии microLED, которая должна заменить OLED. Вроде как над ней Apple как раз для умных часов работала вместе с LuxVue, которую из-за этой разработки и приобрела.

Тем не менее, правдоподобных слухов по поводу ее внедрения до сих пор практически нет. Скорее всего, Apple настолько сильно занята настройкой производства OLED вместе с LG, что не находит время, чтобы распыляться.

Чем удивят технические характеристики устройства

Процессор. 2-хядерный Apple S3 должен сменить S4. Но вряд ли часы заработают быстрее Series 3. Дополнительная мощность будет нужна для обслуживания дисплея большего размера и разрешения.

Apple Watch — наиболее яркий пример компромисса между производительностью и временем автономной работы. С одной стороны, часы можно делать сколько угодно быстрыми. Но с другой стороны, они должны работать без подзарядки хотя бы день, а лучше пару.

Постоянная память. В Apple Watch Series 3 ее 8 ГБ, и мы сомневаемся, что в Series 4 хранилище увеличится.

Беспроводные протоколы. В актуальном поколении Bluetooth 4.2, но мы надеемся на Bluetooth 5 в новом. Он более энергоэффективный и лучше держит связь на расстоянии.

Камеры. Они вряд ли появятся, даже подобия True Depth ждать не стоит, ведь в нем нет никакого смысла.

Новые датчики для здоровья. О них ничего не слышно.

Другое. Apple SIM будет, и у нас до сих пор есть надежда, что когда-нибудь виртуальные карточки начнут поддерживать и наши операторы связи.

Несмотря на то, что в iPhone 9 Apple может отказаться от 3D Touch, в Apple Watch Series 4 реакция на силу нажатия на экран явно сохранится. Дополнительное средство для управления интерфейсом на настолько маленьком экране очень нужно, и эта технология отлично играет свою роль.

Защиту от воды по стандарту IP68 сохранят, не смотря ни на что. В этих часах можно и нужно плавать, поэтому эта возможность точно нужна.

Ребята, а эти Apple Watch заработают с Android?

Нет. Откуда столько странных вопросов?

Хорошо, тогда какой iPhone для них подойдет?

Так как Apple Watch Series 4 будут поставляться с предустановленной watchOS 5, понадобится устройство на iOS 12 — iPhone 5s и выше.

Как изменится комплект поставки для Apple Watch

Конечно, большинство из нас хотело бы получить беспроводную зарядку Air Power или хотя бы подставку Magnetic Charging Dock в комплекте с Apple Watch Series 4 даже в их спортивном варианте. Тем не менее, мы сильно сомневаемся, что компания расщедрится и положит в коробку первое или второе.

Более того, в бокс, который вряд ли изменится, кроме часов, ремешка и зарядки вряд ли что-то еще поместится.

Скорее всего, перемены коснутся блока питания. В коробку с iPhone Apple кладет самый обычный зарядник на 5В и 1А уже одиннадцать лет. Именно таким мы заряжали оригинальный iPhone в 2007, он же продолжает помогать нам с наполнением аккумулятора iPhone X в 2018. Это провал.

Самое интересное, что актуальные iPhone 8 (Plus) и iPhone X поддерживают быструю зарядку. Но для ее реализации вам нужно дополнительно приобрести блок питания от MacBook и кабель Lightning на USB-C.

Точно такой же блок питания идет с Apple Watch, и в связке с умными часами, которым не нужно много энергии, мы им более чем довольны.

Тем не менее, в этом году Apple может начать комплектовать iPhone новыми блоками питания на 18Вт с интерфейсом USB-C. Это говорит нам и о том, что в коробке также будет лежать и кабель Lightning на USB Type-C, который можно будет подключить к новым MacBook без переходников.

Но причем здесь новые Apple Watch? Новый блок питания может попасть и в их коробку. Возможно, он будет отличаться по мощности, но компания точно перейдет на разъем USB-C, который стал для нее особенно актуальным после прекращения выпуска MacBook Pro 2015 года.

Ранее нельзя было купить кабель для Apple Watch с USB-C, чтобы подключать его к новым MacBook для банальной зарядки часов. Если он окажется в комплекте, что в итоге очень вероятно, я лично буду хлопать компании стоя.

Когда именно покажут новые Apple Watch Series 4 Начиная с 2014, Apple представляла умные часы вместе с iPhone в сентябре:

iPhone 6 + первые Apple Watch: 9 сентября 2014

iPhone 7 + Apple Watch Series 1, 2: 7 сентября 2016

iPhone 8, X + Apple Watch Series 3: 12 сентября 2017

Первые поступили в продажу только в 2015, поэтому в этом году обошлось без обновлений. Но в дальнейшем Apple Watch всегда сопровождали смартфоны компании, ведь фактически они — лишь компаньон для устройства, а не самостоятельный девайс.

С iPhone 5, Apple представляла новые смартфоны в сентябре, в первый или во второй вторник или среду, но не раньше 7 числа. Если все сложится, iPhone 9 и iPhone XI (Plus) вместе с Apple Watch Series 4 покажут 12 сентября.

11 сентября в США не до презентаций, ведь в этот день вспоминают жертв и другие последствия терактов 2001 года. Поэтому никаких праздничных мероприятий быть не может.

Сколько могут стоить новые Apple Watch Series 4 Авторитетные аналитики не говорят ни слова об изменении стоимости Apple Watch Series 4. Поэтому мы почти уверены, что в официальной рознице цена будет стартовать от 25 тыс. руб. за 38 мм и от 27 тыс. руб. за 42 мм (конечно, если курс валют критично не изменится).

В принципе, Apple Watch — далеко не самый продаваемый гаджет, чтобы просить за него больше прежнего.

Более того, сегодня мы наблюдаем ситуацию, когда Apple вносит серьезные коррективы в ценовую политику, о которых пишут ведущие мировые издания.

Например, за продолжение 10-ки попросят $899 вместо $999, а iPhone 9 с 6,1-дюймовым экраном и почти без рамок вообще будет стоить $600-700. Это положительная тенденция, которая должна хорошо сказаться на продажах.

Лично я думаю о замене своих Apple Watch Series 2 на Series 4. Мои часы уже не так шустро справляются с софтом, да и переход на тотальную безрамочность мне очень нравится. Окончательное решение приму уже во время презентации.