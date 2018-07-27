Обзор беспроводных наушников Samsung Gear IconX (2018)

Первые полностью беспроводные наушники Samsung, вышедшие в 2016-м Gear IconX, обещали пользователям многое, но страдали от крайне слабой батареи и проблем с подключением. В модели 2018-го года самые болезненные недостатки устранены. В этом обзоре наушников Samsung Gear IconX (2018) рассказываем, как работает новинка в качестве Bluetooth-гарнитуры, автономного медиаплеера и фитнес трекера.

Обзор Samsung Gear IconX: конструкция, возможности

В почти кубической картонной коробке, в которой продаются Gear IconX, находятся собственно наушники в имеющем форму гигантской фасолины футляре-аккумуляторе, две дополнительные пары эластичных насадок разного размера, кабель USB — USB-C для зарядки и целых два OTG-переходника для подключения гаджета к смартфону — один с USB-C, другой с microUSB.

Футляр смотрится отлично, сделан качественно, но довольно массивный, по крайней мере, если сравнивать с AirPods. Более плоскую округлую коробочку с «яблочными» наушниками легко уместить в маленький кармашек джинсов, предназначенный для мелочи, а вот Gear IconX «в сборе» поместятся только в основном, большом кармане, и будут его при этом заметно оттопыривать.

Еще в коробке лежит инструкция по подключению, но, если вы когда-либо настраивали Bluetooth-устройство, можно обойтись и без нее: для первого сопряжения нужно, открыв на смартфоне или другом устройстве настройки Bluetooth, удерживать круглую кнопку на футляре, помеченную символом этого беспроводного протокола. Сопрячь Gear IconX можно с любым Android-смартфоном, iPhone или компьютером.

В новой модели производитель решил отказаться от датчиков пульса — слишком много они потребляли энергии, но сохранил другую фишку первого издания IconX: воспроизведение музыки из встроенной памяти эффективным объемом 3,4 ГБ. В результате этого, а также благодаря усовершенствованным аккумуляторам, IconX (2018) стали буквально долгожителем, они способны проработать, не возвращаясь в футляр, до 8 часов (в автономном режиме). При непрерывном стриминге музыки по Bluetooth со смартфона это время сократится до 5 часов. Встроенный аккумулятор кейса позволяет зарядить полностью разряженные наушники еще один раз. Для сравнения, аккумулятор футляра AirPods содержит четыре полных заряда.

Футляр Gear IconX (2018) полностью заряжается через разъем USB-C пару часов, при этом сами наушники подпитывает очень быстро: десяти минут достаточно, чтобы получить заряда на час использования.

Скриншоты из приложения Samsung Gear

Обзор Samsung Gear IconX: звук

Gear IconX могут работать в режиме автономного медиаплеера. Однако, чтобы это испытать, придется вспомнить молодость: раздобыть где-то mp3-файлы, после чего воспользоваться приложением для синхронизации на компьютере (ПК или Mac) или Android-смартфоне (Samsung Gear с плагином IconX. Сохранить музыку из стримингового сервиса не получится, владельцы iPhone в пролете, как и любители длинных подкастов: размер заливаемого на наушники файла ограничен 60 мегабайтами. При желании можно запастись терпением и воспользоваться беспроводной синхронизацией музыки со смартфона по Bluetooth.

Качество связи наушников со смартфоном хорошее, насколько это вообще возможно для технологии Bluetooth. Изредка (не чаще раза в пару часов) звук в одном из наушников пропадает, но почти моментально возвращается. «Заикаться» звук начинает в тех же условиях, что и у других Bluetooth-устройств: например, рядом с работающей микроволновкой или когда между наушниками и смартфоном находится какая-то преграда. При просмотре видео задержка звука незаметна, смотреть ролики на YouTube и фильмы в Gear IconX (2018) комфортно.

Звук в наушниках — уровня брендовых «затычек» стоимостью 3-5 тысяч рублей. Есть упругий бас (иногда кажется, что его даже многовато или наушники «дорисовывают» его там, где его быть не должно), средние и высокие частоты звучат менее выразительно, чем ожидаешь от наушников за 10 000 рублей, но в целом звук сбалансированный и чистый, даже в сложной музыке легко расслышать отдельные инструментальные партии. На мой вкус, AirPods играют чуть ярче и естественнее — зато громкость Gear IconX, хорошо изолирующих ухо от внешних шумов, не приходится выкручивать на максимум в метро.

Еще один важный момент для тех, кому небезразлично качество звука в наушниках. При тестировании Gear IconX меня поначалу, мягко выражаясь, удивило вот что: при подключении к Samsung Galaxy Note 8 они играли одну и ту же музыку из одних и тех же стриминговых сервисов заметно хуже, чем при подключении к iPhone, в звуке было много неприятных артефактов, он был неживым.

Как выяснилось, по умолчанию наушники использовали устаревший кодек SBC, а на гораздо более приятно звучащий Samsung Scalable Codec переключились, только когда я активировал в настройках опции разработчика и выбрал нужный аудиокодек Bluetooth в соответствующем разделе. При этом с iPhone наушники, вероятно, по умолчанию «воспринимали» музыку с кодеком AAC: поддержка этого аудиоформата заявлена в спецификациях. Дополнительно подстроить звук под свои вкусы позволит эквалайзер — его добавили в новой прошивке Gear Icon X, вышедшей этой весной.

C передачей речи проблем нет. Собеседники не жалуются на качество звука, проблемы могут возникнуть разве что в очень шумной обстановке или на сильном ветру, задувающем в микрофоны. Ради безопасности во время тренировок в городе можно попробовать функцию «пропускания» окружающего звука — наушники начинают транслировать в ухо все, что происходит вокруг, есть опция, чтобы сфокусироваться на частотах человеческого голоса. Правда, когда играет шумная музыка, внешних звуков все равно почти не слышно.

Обзор Samsung Gear IconX: управление, эргономика

Управлять Gear IconX предстоит при помощи сенсорной площадки на внешней части. При настройке нужно выбрать, какой из двух наушников будет «ведущим», после чего касанием запускать и ставить на паузу музыку, двойным касанием переходить к следующему треку, а тройным — к предыдущему. Нажатие и удержание активирует голосовое меню: приятный женский голос произносит по очереди опции, чтобы выбрать нужную, надо в момент ее озвучивания отпустить палец.

Варианта три: запуск голосового ассистента ( Google Now/Google Assistant или Siri), начало тренировки с регулятором темпа и включение/отключение пропускания фонового звука. Громкость регулируется вертикальными свайпами, хотя иногда вместо свайпа наушник регистрирует однократное нажатие. В любом случае это удобнее, чем доставать смартфон или активировать Siri для регулировки громкости в AirPods.

Инфракрасные датчики фиксируют момент извлечения наушников из ушей (только обоих, если достать один — музыка продолжит играть) и воспроизведение ставится на паузу. При обратном действии воспроизведение автоматически не стартует.

Насколько удобны Samsung Gear IconX? Надежно ли сидят в ухе? Сидят, благодаря непростой конструкции, более чем надежно, куда надежнее, чем AirPods. Удобны ли? Видимо, зависит от ушей, но мне проводить в наушниках даже с самыми небольшими насадками больше часа было некомфортно — хотя я, например, без проблем сплю почти каждую ночь в полиуретановых берушах.

Обзор Samsung Gear IconX: фитнес

Еще одна ипостась Gear IconX — фитнес-трекер. Наушники фиксируют пройденное расстояние при помощи GPS на подключенном Android-смартфоне (с iPhone не работает), а в автономном режиме пытаются вычислить расстояние и потраченные калории при помощи шагомера. Встроенный голосовой ассистент подскажет, когда во время тренировки нужно ускориться, а когда замедлиться, и подбадривает по ходу дела мотивационными фразами. Но озвучены они, что на русском, что на английском, таким слащаво-позитивным тоном, что хочется немедленно включить песню «Ленинграда» «ЗОЖ», забросить тренировки навсегда и отдаться во власть всех возможных вредных привычек.

Если бы наушники могли точно фиксировать расстояние и, главное, скорость перемещения с помощью шагомера, функция голосовых подсказок при тренировке могла бы быть действительно полезной. Но в моем тестировании по истечении часовой тренировки по спортивной ходьбе Gear IconX сказали мне, что «насчитали» всего 5 с небольшим километров расстояния, в то время как Apple Watch зафиксировали за то же время трек длиной 6,62 км.

Соответственно, голосовой ассистент в гаджете Samsung в течение тренировки каждые несколько минут убеждал меня «ускориться до 6 км/ч», хотя я шел быстрее. При этом автоматически по истечении часа мониторинг не прекратился, наушники еще почти час продолжали записывать тренировку (в итоге получилось 5,9 км за без малого два часа), пока я сначала обедал, а потом работал в редакции. На часах я завершил тренировку вручную, когда дошел до кафе, наушники же продолжали мониторить активность еще почти час. Слева результаты тренировки по мнению Gear Icon X, справа — мнение Apple Watch:

Похоже, Samsung опять по традиции добавила в гаджет больше функций, чем он может выполнять качественно, с комфортом и пользой для владельца. В компании осознали, что датчики пульса в полностью беспроводных наушниках при нынешних технологиях аккумуляторов — штука совсем лишняя, но полностью убрать фитнес-функции из гаджета маркетологи инженерам, видимо, не позволили.

Хотя, мне кажется, покупать беспроводные наушники в качестве единственного фитнес-трекера — выбор странный, скорее всерьез занимающийся бегом или другим спортом человек купит (или, что вероятнее, уже купил) браслет с датчиком пульса вроде Samsung GearFit2 Pro, FitBit или Huawei Band 2 Pro, либо продвинутые смарт-часы. Не тратя попусту силы на встраивание телевизора в стиральную машину, можно было бы больше ресурсов при разработке Gear IconX уделить оптимизации эргономики и пользовательского опыта в целом.

Обзор Samsung Gear IconX: выводы

По совокупности достоинств Samsung Gear IconX (2018) — одни из лучших полностью беспроводных наушников на рынке и в целом гораздо лучше первой модели. Они компактны, со стороны почти незаметны в ушах, хорошо играют (вот только какой процент пользователей догадаются поменять используемый по умолчанию кодек на Android-смартфоне на более качественный?) и долго не разряжаются — гораздо дольше, чем вам будет комфортно использовать их без перерыва.

От самого очевидного конкурента — эппловских AirPods — наушники Samsung выгодно отличаются почти полной изоляцией от внешних шумов (можно использовать в метро на средней громкости), возможностью регулировать громкость, просто проводя по корпусу наушника, и наличием встроенной памяти. Правда, чтобы превратить IconX в автономный медиаплеер, придется вспомнить навыки скачивания из сети mp3-файлов, утраченные многими пользователями в эпоху стриминга.

В то же время, в силу своей затейливой конструкции у Gear IconX есть больше шансов оказаться неудобными для конкретной пары ушей, чем у компактных наушников-вкладышей, а футляр-аккумулятор, хотя и довольно массивен, хранит лишь один дополнительный полный заряд для наушников (максимум 8 часов работы), в то время как полностью заряженный футляр AirPods продлевает их время работы на 24 часа.