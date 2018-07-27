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Apple патентует MacBook, заряжающий iPhone без проводов
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Apple патентует MacBook, заряжающий iPhone без проводов 

Вести.Ru 27 июля 2018
Фото: Вести.Ru
На сайте Бюро США по патентам и торговым маркам (USPTO) обнаружился патент Apple, в котором описываются способы встраивания индуктивной катушки в i-устройства для передачи и получения энергии без проводов. Такая система, например, позволила бы почти севшему «айфону» восполнить заряд за счет аккумулятора планшета.
Все, что нужно сделать пользователю, — это просто положить смартфон сверху iPad. Теоретически, по такой же схеме можно будет подзарядить и Apple Watch, поместив часы сверху на iPhone. Об этом следует из документа Apple, озаглавленного как «Индуктивная зарядка между электронными устройствами».
По аналогии, подзаряжать другие устройства смогут и «макбуки», сообщает AppleInsider. Как показано на иллюстрации, катушка может быть интегрирована непосредственно в трекпад и по обе его стороны. Так, размещенные в любом из этих мест iPhone или Apple Watch смогут забрать энергию у подключенного к сети MacBook.
∎Apple усовершенствовала самые мощные «макбуки» читайте также
Функция беспроводной зарядки имеется в последних моделях «айфонов», включая iPhone 8 и iPhone X, а также в смарт-часах Apple Watch. Ни одна из моделей MacBook или iPad такой возможностью не обладает.
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