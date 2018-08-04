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Samsung показала Galaxy Note 9 до анонса
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Samsung случайно выложила видео о Galaxy Note 9 

Вести.Ru 4 августа 2018
Компания Samsung разместила на YouTube проморолик, посвященный флагманскому планшетофону Galaxy Note 9 за неделю до его официального анонса. Вскоре видео было удалено, но его успели скачать пользователи.
Утечка подтверждает, что в комплекте с Note 9 в синей раскраске будет идти стилус S Pen золотистого цвета. На цифровом пере видна кнопка — по-видимому, она будет служить для синхронизации с фаблетом и позволит использовать его в качестве пульта ДУ или таймера. О поддержке Bluetooth для S Pen, однако, в ролике не упоминается, зато показана возможность рисовать на заблокированном экране Note 9.
Также подтвердилась информация о намерении Samsung выпустить Note 9 с 512 гигабайтами встроенной памяти. С учетом того, что фаблет будет поддерживать microSD-карты такой же емкости, в распоряжении пользователей окажется до 1 терабайта свободного пространства.
Ранее Samsung объявила, что очередная конференция Unpacked, в рамках которой обычно показывается новое "железо", пройдет в четверг, 9 августа. Какие продукты будут показаны, компания не уточняла, но Galaxy Note 9 почти наверняка будет представлен именно там.
По предварительным данным, "девятку" оснастят более качественными камерами — как у Galaxy S9+, более точным сканером радужной оболочки глаза и более мощными процессорами — Exynos 9810 или Qualcomm Snapdragon 845. Емкость батареи составит 3850 мА*ч против довольно скромных 3300 у Note 8.
Кроме Note 9, в рамках Unpacked ожидается анонс "умных" часов. Судя по предыдущим утечкам, одна из моделей Galaxy Watch получит 42-мм корпус и цвет "розовое золото".
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